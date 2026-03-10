Galatasaray x Liverpool, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h

Está dada a largada para as oitavas de final da Champions 2025/26. Galatasaray e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (10), às 14h45 (de Brasília), no Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, em Istambul, na Turquia, pelo primeiro jogo entre as equipes neste duelo eliminatório.

A Voz do Esporte promete não perder nenhum detalhe do cotejo e inicia a transmissão logo menos, às 14h. Filipo Souza já avisou em suas redes sociais que narrará o prélio. Já Eduardo Giménez tem a incumbência de comentar a peleja. Gabo Ferreira, por sua vez, está escalado para brilhar na reportagem.

