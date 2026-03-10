Newcastle x Barcelona, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

As emoções da Champions 2025/26 estão de volta. Nesta terça-feira (10), o Newcastle recebe o Barcelona às 17h (de Brasília), no St. James’ Park, em Londres, pelo jogo de ida das oitavas de final da maior competição de clubes do futebol europeu.

A Voz do Esporte, como de praxe, passa a acompanhar as emoções da Champions e inicia a transmissão da peleja às 16h. Christian Rafael está muito animado com este desafio e já avisou aos seus pares que narra o embate. Álvaro Martim o auxilia nos comentários, enquanto Vanderlei Lima assume a bronca na reportagem. Imperdível!

