Corinthians x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Coritiba nesta quarta-feira (11/3), às 21h30, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão está na terceira colocação, com sete pontos e sonha com a ponta da tabela da competição. Em contrapartida, o Coxa é 0 12°, com quatro pontos somados, mas vem de dois jogos sem vitória no torneio de pontos corridos.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.
Como chega o Corinthians
O Corinthians ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro após quatro rodadas. A equipe soma sete pontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota, desempenho que garante aproveitamento de 58%. Além disso, após cair na semifinal do Paulistão, o técnico Dorival Júnior teve tempo para recuperar alguns jogadores e fazer ajustes táticos para o restante da temporada.
Para esta partida, o volante Allan treinou com limitações na reta final da semana, em virtude de um problema no ombro após queda em atividade no CT Joaquim Grava. Já os volantes Matheus Pereira e Raniele cumprem atividades de transição física e ainda devem precisar de mais alguns dias para voltar aos gramados. Além disso, Yuri Alberto tem status de dúvida e Jesse Lingard ainda não foi regularizado no BID da CBF. Em contrapartida, Zakaria Labyad, outro reforço internacional do clube no mercado da bola, pode estrear.
Como chega o Coritiba
O Coritiba, por sua vez, aparece na 12ª colocação depois de quatro partidas disputadas. A equipe paranaense tem quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas, alcançando aproveitamento de 33%. Contudo, o Coxa vem de uma derrota em casa para o São Paulo e um empate contra a Chapecoense, onde vencia por 3 a 1 até os minutos finais. Assim, busca reencontrar o caminho das vitórias fora de casa.
Para o embate em Itaquera, Seba Gómez, Bruno Melo, Tiago Cóser e Keno estão recuperados de seus respectivos problemas clínicos e ficam à disposição do técnico Fernando Seabra. Além disso, Tinga, que deixou o campo lesionado ainda no primeiro tempo da partida contra o São Paulo, tem status de dúvida. Por fim, os goleiros Pedro Morisco (cirurgia no ombro) e Benassi (fratura na mão) são baixas certas.
CORINTHIANS X CORITIBA
Campeonato Brasileiro – 5ª rodada
Data e horário: 11/3/2026 (quarta-feira), às 21h30(de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.
CORITIBA: CPedro Rangel; Tinga (JP Chermont), Maicon, Jacy, Bruno Melo; Wallison, Vini Paulista, Seba Gómez; Lucas Ronier, Breno Lopes, Pedro Rocha (Keno). Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Pablo Almeida da Costa (MG)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
