Lewandowski deixa futuro aberto no Barcelona: “Não tenho certeza”

O futuro de Lewandowski continua indefinido. O centroavante polonês, de 37 anos, ainda não decidiu o próximo passo da carreira. Afinal, o jogador tem contrato com o Barcelona até junho deste ano e ainda não decidiu sobre a renovação. Em entrevista ao jornal britânico “The Athletic”, ele admitiu a incerteza sobre o futuro da carreira.

“Não sei, preciso sentir. Por enquanto, não posso dizer nada sobre o que vou decidir, porque não tenho nem 50% de certeza de qual caminho quero seguir. Estar no Barcelona nestes últimos anos me permitiu ver quanta dedicação e trabalho duro são necessários para fazer o clube progredir. Há muita ambição e fé no futuro”, disse Lewandowski.

Em janeiro, a esposa do centroavante polonês revelou que ele poderia estar em sua última temporada no Barcelona. Dessa forma, o jogador entrou na mira de diversos clubes e de ligas que têm investido fortemente no futebol nos últimos anos, como a MLS, dos Estados Unidos. De acordo com o jornal catalão “Mundo Deportivo”, o Milan, da Itália, e o Fenerbahçe, da Turquia, também têm interesse.

Contratado em julho de 2022, Lewandowski soma 114 gols e 21 assistências em 175 jogos pelo Barcelona. O centroavante polonês conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei, além de três Supercopas da Espanha. Contudo, ainda não conseguiu o principal objetivo, que é o título da Liga dos Campeões da Europa.

