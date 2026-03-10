Portuguesa x Avaí, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Jogão no Canindé! Portuguesa e Avaí se enfrentam nesta terça-feira (20), em São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil. A série é definida em encontro único, ou seja, quem vencer passa. Se o score ficar igualado, os times definem a classificação nos disparos alternados dos pênaltis.

O prélio está marcado para começar às 19h, horário de Brasília. Mas a Voz do Esporte, que não está de bobeira, inicia a transmissão às 17h30, contando tudo sobre este aguardado encontro entre paulistas e catarinenses. Ricardo Froede narra com o suporte de João Miguel Lotufo nos comentários e do intrépido Will Ferreira nas reportagens. Imperdível!

