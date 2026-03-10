Mirassol x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

A bola rola no interior paulista para abrir a quinta rodada do Brasileirão 2026 com muita expectativa. A partir das 21h30, desta terça (10), Mirassol e Santos se enfrentam no Estádio José Maria de Campos Maia. O Leão Caipira soma cinco pontos e ocupa a zona intermediária da tabela. O Peixe tem quatro pontos e quer manter o embalo após vencer o Vasco e deixar a zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte transmite o embate ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares, com seu talento indiscutível, narra o embate. Rafaella Carolina abrilhanta a partida com seus comentários. A reportagem está nas mãos do arguto Raphael Almeida.

