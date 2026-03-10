Thiago Silva: “Se não fosse o Porto, eu me aposentaria em dezembro”

O zagueiro Thiago Silva revelou que esteve perto de encerrar a carreira no fim de 2025, quando deixou o Fluminense. No entanto, o convite do Porto mudou os planos do brasileiro de 41 anos. Em entrevista à TNT Sports, o defensor explicou que aceitou retornar para concluir uma história iniciada no começo da carreira.

“Se não tivesse sido procurado por um clube tão especial como o FC Porto, teria terminado a carreira em dezembro. Com a história que tinha aqui e porque não correu como eu queria há 22 anos, aceitei voltar, porque esse ciclo precisava ser fechado”, disse.

Além disso, Thiago Silva afirmou que espera aumentar a coleção de troféus do clube ainda nesta temporada. “Espero trazer mais alguns troféus no final da época para expor aqui”, disse o zagueiro ao comentar a gravação da entrevista no museu do Porto.

Ao mesmo tempo, o brasileiro destacou o ambiente do clube e elogiou o trabalho do técnico Francesco Farioli. O defensor contou que só descobriu a idade do treinador durante a primeira conversa entre os dois. “Foi na primeira reunião por vídeo que fiquei sabendo disso… Não sabia que ele era mais jovem do que eu. Sinceramente, fiquei feliz e triste ao mesmo tempo”, brincou.

Volta à Seleção Brasileira

O Porto lidera o Campeonato Português, avançou às oitavas de final da Europa League e também disputa as semifinais da Taça de Portugal. Diante desse cenário, Thiago Silva deixou claro que a prioridade é o título nacional, mas reconheceu o alto nível da competição continental. “Esta temporada tem grandes clubes e caímos para o lado pior do sorteio. Não quer dizer que não consigamos chegar longe e estou superconfiante na nossa equipe”, afirmou.

Sobre um possível retorno à Seleção Brasileira, Thiago Silva evitou pressão, mas deixou a porta aberta. “É uma possibilidade grande. O Carlo (Ancelotti) e a comissão técnica me conhecem, mas não quero parecer que estou cavando uma convocação. Se tiver de ir para a Copa, vou; se não for convocado, não vou. Se quiserem contar comigo, estou à disposição”, disse.

