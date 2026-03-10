Botafogo x Barcelona do Equador, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Botafogo e Barcelona do Equador se enfrentam mais uma vez pela Copa Libertadores-2026. O encontro será nesta terça-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. Na ida, em Guayaquil, os times saíram de campo com o score igualado em 1 a 1. Quem vencer, portanto, no Colosso do Subúrbio, garante vaga na fase de grupos do principal torneio da América do Sul. O perdedor vai para a Copa Sul-Americana. Em caso de novo empate, a série terminará no drama das penalidades máximas.

A Voz do Esporte transmite o embate, ao vivo, a partir de 20h. Pedro Casagrande narra com o auxílio luxuoso de Kelvin Lucas nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens.

