Santos confirma ausência de Neymar para duelo contra o Mirassol

O Santos definiu a lista de jogadores convocados para o confronto contra o Mirassol, marcado para esta terça-feira (10/3), às 21h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 24 atletas foram relacionados para a partida, mas a principal ausência é a de Neymar, que será preservado por causa de desgaste muscular.

O duelo no interior paulista poderia servir como vitrine para o camisa 10. Isso porque o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará presente no estádio para acompanhar o jogo. O treinador italiano prepara a convocação para os amistosos contra França e Croácia e vai anunciar a lista na próxima segunda-feira (16/3).

Contudo, apesar da ausência do atacante santista, a visita de Ancelotti ao Maião está confirmada. Afinal, no próximo fim de semana, quando Neymar deve retornar aos gramados no clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, o treinador da seleção acompanhará outro compromisso do calendário nacional: Botafogo x Flamengo, no Estádio Nilton Santos. Para o clássico santista, apenas membros de sua comissão técnica estarão presentes.

Além de Neymar, o técnico Juan Pablo Vojvoda também não poderá contar com Zé Rafael. O volante apresentou um edema na coxa direita e permanecerá nos próximos dias em tratamento com a fisioterapia do clube. O jogador realizará sessões de gelo para reduzir o inchaço antes de retomar gradualmente os trabalhos no campo.

Veja a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão e João Pedro

Laterais: Mayke, Igor Vinícius, Vinicius Lira e Escobar

Zagueiros: Zé Ivaldo, Luan Peres, Gustavo Henrique, Adonis Frías

Volantes: João Schmidt, Willian Arão, Gabriel Menino, Christian Oliva e Gabriel Bontempo

Meias: Thaciano, Miguelito e Rollheiser

Atacantes: Gabriel Barbosa, Rony, Lautaro Díaz, Moisés e Barreal

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.