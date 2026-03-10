Mercado desta terça (10/3): Roger Machado a caminho do São Paulo

Com o fim dos estaduais, os times seguem finalizando suas movimentações no mercado da bola. E, nesta terça-feira (10/3), a principal novidade está no São Paulo. Afinal, o técnico Roger Machado já está na capital paulista para assinar com o Tricolor. E Flaco López: fica no Palmeiras? Lewandowski também encara futuro incerto no Barcelona. Veja essas e mais do mercado com o Jogada10!

LEIA MAIS: Santos confirma ausência de Neymar para duelo contra o Mirassol

Flaco despista sobre permanência no Palmeiras

O atacante Flaco López atravessa um dos melhores momentos desde que chegou ao Palmeiras. O bom início de temporada foi reconhecido na última segunda-feira (20/3), quando o argentino recebeu o prêmio de melhor jogador do Campeonato Paulista de 2026. Além da premiação individual, o centroavante terminou o estadual como vice-artilheiro da competição, com seis gols marcados, um a menos que Robson, do Novorizontino.

O destaque recente naturalmente aumenta o interesse de clubes do exterior, especialmente da Europa, na próxima janela de transferências. Questionado sobre uma possível saída, porém, Flaco preferiu adotar um tom cauteloso e reforçou o compromisso com o clube paulista. Leia mais aqui.

Roger Machado já em São Paulo

O São Paulo está próximo de oficializar Roger Machado como seu novo treinador. Afinal, o técnico desembarcou na capital paulista na manhã desta terça para concluir os detalhes contratuais e assumir o comando da equipe após a saída de Hernán Crespo.

O acordo entre as partes terá duração até o final da temporada. A diretoria trabalha para anunciar oficialmente o treinador ainda nesta terça-feira. Enquanto isso, Roger já inicia sua rotina no clube. Ele comandará o treinamento da equipe às 16h, no CT da Barra Funda, marcando o primeiro contato com o elenco.

Lewandowski com futuro incerto no mercado

O futuro de Lewandowski continua indefinido. O centroavante polonês, de 37 anos, ainda não decidiu o próximo passo da carreira. Afinal, o jogador tem contrato com o Barcelona até junho deste ano e ainda não decidiu sobre a renovação. Em entrevista ao jornal britânico “The Athletic”, ele admitiu a incerteza sobre o futuro da carreira.

“Não sei, preciso sentir. Por enquanto, não posso dizer nada sobre o que vou decidir, porque não tenho nem 50% de certeza de qual caminho quero seguir. Estar no Barcelona nestes últimos anos me permitiu ver quanta dedicação e trabalho duro são necessários para fazer o clube progredir. Há muita ambição e fé no futuro”, disse Lewandowski.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.