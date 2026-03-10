Castanhal-PA x Nova Iguaçu: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos semelhantes, Castanhal-PA e Nova Iguaçu se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 20h (de Brasília), em Castanhal, pela terceira fase da Copa do Brasil. O time paraense tentar virar a página após o vice na Copa Grão-Pará de 2026. Já a Laranja Mecânica da Baixada, por sua vez, chega embalada após confirmar a permanência na primeira divisão do Campeonato Carioca em 2027.

Onde assistir

Não há transmissão confirmada para essa partida.

Como chega o Castanhal-PA

Após perder a Copa Grão-Pará de 2026, o Castanhal-PA tenta virar a página na Copa do Brasil. Na segunda fase, aliás, o time paraense eliminou o tradicional Guarani, nos pênaltis, por 5 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. A vitória, portanto, reforçou a força dos paraenses, que busca fazer história agora diante dos cariocas.

No Campeonato Paraense, o Castanhal-PA foi semifinalista e caiu diante do Paysandu por 1 a 0. O Papão, aliás, terminou campeão após vencer o Remo por 2 a 1, no placar agregado da decisão. No jogo de ida, venceu por 2 a 1 e, depois, segurou o empate sem gols na partida de volta para faturar o título pela 51ª vez na história.

Como chega o Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu chega embalado após garantir a permanência na Série A do Campeonato Carioca em 2027. Afinal, a Laranja Mecânica chegou para a última rodada do quadrangular contra o rebaixamento na última colocação, no entanto, conseguiu reverter o cenário. Dessa forma, a vitória sobre o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 0 aumentou a confiança do time para a Copa do Brasil.

No Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu fez uma campanha irregular — algo bem diferente do que ocorreu nos últimos anos, onde chegou a ser finalista em 2024. Penúltimo colocado do Grupo B na Taça Guanabara, a Laranja Mecânica da Baixada precisou disputar o quadrangular contra o rebaixamento, mas conseguiu escapar na última rodada. Na segunda fase da Copa do Brasil, eliminou o Lagarto, nos pênaltis (4 a 3).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.