Paysandu x Portuguesa-RJ: onde assistir, escalações e arbitragem

Em bom momento na temporada, Paysandu e Portuguesa-RJ se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém pela terceira fase da Copa do Brasil. Afinal, ambas equipes chegam de resultados expressivos no fim de semana. De um lado, o Papão conquistou o título do Campeonato Paraense. Do outro, por sua vez, a Lusa goleou e garantiu a permanência no Cariocão em 2027.
Como chega o Paysandu
Embalado pelo título do Campeonato Paraense, o Paysandu busca a vaga na quarta fase da Copa do Brasil. O Papão, aliás, jogará diante da torcida pela primeira vez após superar o rival Remo na decisão e conquistar o estadual pela 51ª vez na história. Dessa forma, não faltam motivos para festejar e nem confiança para buscar a vaga na próxima fase.
Como chega a Portuguesa-RJ
A Portuguesa-RJ também chega embalada para o confronto. Afinal, a Lusa atropelou o Maricá por 5 a 2, no último domingo (8), e selou o rebaixamento do rival para a Série A2 do Campeonato Carioca. Dessa forma, a vitória garantiu a liderança do Grupo X, o quadrangular contra o rebaixamento. Portanto, também garantiu a permanência na primeira divisão do Cariocão em 2027.
Paysandu x Portuguesa-RJ
Copa do Brasil – Terceira fase
Data e horário: 11/03/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Mangueirão, em Belém (PA)
PAYSANDU: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Luccão e Facundo Bonifazi; Caio Mello, Pedro Henrique e Marcinho; Thayllon, Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha
PORTUGUESA-RJ: Douglas Borges; Lenon, Patrick, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, Wellinton Cezar e Anderson Rosa; Gutemberg, Lohan e Rhuan. Técnico: Alfredo Sampaio
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Auxiliares: Michael Stanislau e Leirson Peng Martins
Onde assistir: Prime Vídeo (serviço de streaming)
