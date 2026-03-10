Alisson é regularizado e pode fazer sua estreia com a camisa do Fluminense

O técnico Luís Zubeldía recebeu uma excelente notícia para montar a escalação do Fluminense visando o duelo contra o Remo. Na próxima quinta-feira (12), pela quinta rodada da Série A, o treinador contará com o volante Alisson entre as opções do elenco.

Graças à agilidade do departamento jurídico, o nome do atleta já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Nesse sentido, o jogador possui plenas condições legais para embarcar com a delegação rumo a Belém. O confronto no Mangueirão, marcado para as 19h (de Brasília), marca um momento decisivo para o Tricolor na competição.

Além disso, a chegada de Alisson faz parte de um pacote estratégico da diretoria. O volante desembarca nas Laranjeiras ao lado de outros dois nomes que fecharam a janela de transferência.

Outros reforços do Fluminense

No que diz respeito aos demais reforços, o cenário também é positivo. O defensor Julián Millán já superou a burocracia e aparece no sistema da CBF. Por outro lado, o centroavante Rodrigo Castillo ainda aguarda os trâmites finais, embora a comissão técnica demonstre otimismo quanto à sua liberação imediata.

LEIA MAIS: Thiago Silva: “Se não fosse o Porto, eu me aposentaria em dezembro”

Quanto à engenharia financeira da negociação, o Fluminense selou o empréstimo de Alisson junto ao São Paulo sem custos iniciais. O vínculo entre as partes vigora até o final desta temporada. Contudo, caso o clube carioca decida exercer a prioridade de compra ao término do contrato, precisará desembolsar 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões).

No Brasileiro, o Fluminense soma sete pontos em quatro partidas disputadas. A equipe foi derrotada na última rodada do torneio para o Palmeiras, jogando fora de casa., por 2 a 1. Anteriormente, foram duas vitórias e um empate.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.