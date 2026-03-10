Agora é oficial! Roger Machado é o novo técnico do São Paulo

Menos de 24h depois de demitir Hernán Crespo, o São Paulo já anunciou seu novo comandante. Roger Machado chegou na manhã desta terça (10) em São Paulo e o anúncio oficial foi feito no início da tarde pelas redes sociais.

” O Tricolor acertou a chegada do treinador de 51 anos de idade, que assina com o clube um contrato válido até 31 de dezembro de 2026. Junto com ele, chegam os auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Nunes. Roger comandará o treinamento desta terça-feira (10) e estará à frente da equipe na partida contra a Chapecoense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Canindé, na quinta-feira (12), às 20h”, informou, portanto, o clube nas redes sociais.