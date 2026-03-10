Paquetá tem dos piores começos de reforços do Flamengo desde 2019

O começo da segunda passagem de Lucas Paquetá pelo Flamengo ainda não é animadora para a torcida rubro-negra. Reserva na final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, no último domingo (8/3), o camisa 20 até conquistou seu primeiro título no retorno, mas segue em busca de melhores números.

Segundo levantamento realizado pelo “Bolavip Brasil”, Paquetá surge em posição ruim em lista de reforços do Flamengo desde 2019. A pesquisa, afinal, diz respeito ao aproveitamento destes jogadores em seus primeiros dez jogos desde a contratação. Veja, ao fim da matéria, o Top-10 e, então, a posição de Paquetá.

LEIA MAIS: Flamengo x Fluminense impulsiona audiência da Globo e bate recorde em 2026

Com o empate na final do Carioca contra o Fluminense (vitória nos pênaltis), o polivalente jogador chegou ao décimo jogo com a camisa rubro-negra em 2026, com 17 pontos conquistados. Assim, o aproveitamento de 56,6% de Paquetá está entre os dez piores entre todos os 52 reforços do Flamengo desde 2019. Apenas o equatoriano Gonzalo Plata, contratado em 2024, e o brasileiro Kenedy, em 2021, venceram menos partidas nas dez primeiras pelo Rubro-Negro. O primeiro triunfou quatro vezes, enquanto o segundo, apenas três, aliás.

Michael e Léo Pereira imbatíveis

De todos os reforços do Flamengo desde 2019, apenas o atacante Michael e o zagueiro Léo Pereira venceram todas as dez partidas que disputaram. Além da dupla, mantiveram-se invictos nas dez primeiras partidas: Thiago Maia, Gustavo Henrique, Pedro, Arturo Vidal, Everton Cebolinha, Marinho, Danilo e, por fim, Juninho.

Já o craque do time, de Arrascaeta, chegou em 2019 e viu o Flamengo conquistar 23 pontos nos primeiros jogos, com sete vitórias, dois empates e uma derrota – aproveitamento de 76,6%. Ele marcou dois gols e deu uma assistência nas partidas iniciais, inclusive. Um aproveitamento bem maior do que o de Lucas Paquetá, contratação mais cara da história do Brasil.

Aproveitamento das contratações do Flamengo nas dez primeiras partidas*

1º – Michael e Léo Pereira: 100%

3º – Thiago Maia, Gustavo Henrique e Pedro : 93%

6º – Rodrigo Caio: 90%

7º – Arturo Vidal, Everton Cebolinha e Marinho: 87%

10º – Bruno Henrique: 83%

43º – Lucas Paquetá: 56,6%

*Desde 2019

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.