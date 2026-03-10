Atlético terá desfalques para duelo com o Internacional pelo Brasileirão

O técnico Eduardo Domínguez terá uma missão delicada para montar o time do Atlético no confronto contra o Internacional. O treinador precisa reorganizar o setor defensivo justamente em um momento de pressão por resultados. Ele não poderá contar com o zagueiro Natanael, que recebeu um cartão vermelho na partida anterior contra o Grêmio.

LEIA MAIS: Atlético enfrenta concorrência de clubes brasileiros para contratar Fred

Inicialmente, uma das opções naturais seria utilizar Ángelo Preciado na lateral direita. Entretanto, o equatoriano ainda não conseguiu apresentar boas atuações desde que chegou ao clube. Por causa disso, parte da torcida demonstra desconfiança, o que pode aumentar a pressão caso o jogador volte a ser titular.

Além disso, Domínguez já recorreu em algumas ocasiões à improvisação de Alan Franco na lateral. Contudo, essa solução também depende do meio-campo, que atualmente enfrenta problemas. O setor perdeu peças importantes, o que reduz as alternativas para reorganizar o time.

Opções limitadas no meio-campo

O treinador não poderá contar com Mamady Cissé e Maycon, ambos fora por lesão. Assim, a função de primeiro volante ficou sem opções naturais no elenco para a partida. Consequentemente, qualquer mudança tática exige improvisações em outras posições do campo.

Entre os nomes disponíveis, Igor Gomes e Victor Hugo aparecem como possíveis alternativas para atuar mais recuados no meio. Dessa maneira, Alan Franco poderia ser deslocado novamente para a lateral. Ainda assim, a escolha é vista como arriscada em um jogo importante da temporada.

Outra possibilidade envolve o jovem Patrick, que atua originalmente como volante. Entretanto, o atleta ainda não entrou em campo nesta temporada, o que torna incerta a decisão de utilizá-lo como titular em um duelo do Campeonato Brasileiro. Portanto, a comissão técnica avalia cuidadosamente qual caminho seguir.

Agora, o próximo desafio será nesta quarta-feira, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, marca a estreia de Domínguez na Série A pelo clube. Assim, além de buscar a primeira vitória, o treinador tenta dar sinais de recuperação ao torcedor.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook