Grêmio retoma treinos e pode ter desfalque contra o Bragantino; veja provável escalação

O elenco do Grêmio voltou aos trabalhos nesta terça-feira (10), no centro de treinamentos do clube. Após a consagração do título gaúcho, o grupo passou a concentrar esforços na sequência do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe ocupa a oitava posição na tabela, com seis pontos conquistados em quatro partidas disputadas.

O próximo compromisso será diante do Red Bull Bragantino, em confronto marcado para quinta-feira (12), às 21h30, na Arena do Grêmio. A partida colocará frente a frente duas equipes que buscam se aproximar das primeiras posições da competição. Por isso, a comissão técnica gremista trabalha para manter o ritmo apresentado nas últimas partidas.

Entretanto, o técnico Luís Castro pode enfrentar um problema importante para definir a equipe. O volante e capitão Arthur relatou desconforto muscular e não participou das atividades com o restante do grupo na reapresentação. Dessa maneira, a presença do jogador no próximo jogo ainda é considerada incerta.

Alternativas no meio-campo

Caso Arthur não reúna condições de atuar, a tendência é que Juan Nardoni seja escolhido para ocupar a vaga no meio-campo. O argentino fez sua estreia recentemente e deixou boa impressão ao participar da vitória sobre o Atlético. Assim, ele surge como principal candidato para iniciar a partida.

Além disso, há expectativa em torno do volante Leonel Pérez, contratado junto ao Huracán. O meio-campista argentino ainda não estreou oficialmente e aguarda oportunidade para aparecer entre os relacionados. Portanto, o duelo contra o Bragantino pode representar uma chance de inclusão na lista.

Por outro lado, o técnico gremista segue sem contar com alguns jogadores que se recuperam de problemas físicos. João Pedro e Fabián Balbuena continuam em tratamento e devem permanecer fora da equipe. Dessa forma, a comissão técnica precisa administrar o elenco enquanto busca manter a regularidade no campeonato.

A provável formação gremista conta com Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur (Nardoni), Amuzu, Monsalve e Enamorado; Carlos Vinícius.