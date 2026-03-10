Com Allan, Botafogo divulga relacionados para jogo da Libertadores

O Botafogo divulgou nesta terça-feira (10) a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no Nilton Santos, pela terceira fase preliminar da Libertadores. O time de Martín Anselmi contará com o retorno de Allan, recupera de lesão. O Alvinegro, aliás, precisa de uma vitória simples para garantir presença na fase de grupos do torneio.

Allan está recuperado da lesão na coxa e retorna à lista de relacionados e ao time titular. O volante não joga desde 12 de fevereiro, quando deixou o clássico contra o Fluminense ainda no primeiro tempo. Foram 25 dias de tratamento. Outra novidade é a volta de Artur, que ficou fora dos dois últimos jogos (Barcelona e Bangu) e fica à disposição.

No entanto, o goleiro Neto segue fora de mais uma relação por opção da comissão técnica. Assim, Léo Linck, Raul e Christian Loor são os goleiros relacionados. O volante Wallace Davi, que não disputou a Taça Rio, volta aos relacionados.

Por fim, na partida, o Glorioso empatou por 1 a 1 com o Barcelona-EQU. Diante disso, o time precisa de uma vitória para avançar. Em caso de qualquer empate, a decisão da classificação, portanto, será nos pênaltis.

Relacionados

Goleiros: Christian Loor, Léo Linck e Raul;

Defensores: Alex Telles, Barboza, Bastos, Kadu, Justino, Ponte e Vitinho;

Meio-campistas: Allan, Arthur Novaes, Caio Valle, Danilo, Montoro, Newton e Wallace Davi;

Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Joaquín Correa, Barrera, Villalba, Matheus Martins e Nathan.

