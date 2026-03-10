Atlético faz reunião interna após vice no clássico e mira reação no Brasileirão

O elenco do Atlético se reapresentou na última segunda feira (9) logo após o vice no Campeonato Mineiro frente ao Cruzeiro. Sob clima de reflexão e cobrança, os jogadores e comissão técnica participaram de uma reunião considerada decisiva para alinhar rumos. Além disso, o encontro serviu para discutir erros recentes e reforçar a necessidade de reação rápida na temporada.

LEIA MAIS: Atlético descarta fratura em volante, que sofre corte profundo no pé

O técnico Eduardo Domínguez conduziu a conversa ao lado do CEO Paulo Bracks, que também participou das cobranças internas. Segundo o clube, a postura do time na final estadual gerou forte insatisfação nos bastidores. Ao mesmo tempo, os dirigentes destacaram que o desempenho geral do elenco neste início de ano está abaixo do esperado.

Enquanto isso, a campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro também preocupa. O Atlético soma apenas dois pontos em quatro partidas e aparece na 17ª posição da tabela, portanto, dentro da zona de rebaixamento. Diante desse cenário, a pressão por resultados imediatos aumenta, especialmente porque o calendário segue apertado nas próximas semanas.

Preparação para reação no Brasileirão

Depois da conversa com dirigentes e comissão técnica, os jogadores iniciaram atividades de recuperação física. Aqueles que atuaram mais tempo na final realizaram trabalhos regenerativos na academia e sessões de fisioterapia. Dessa forma, a comissão técnica busca acelerar a recuperação do elenco antes do próximo compromisso.

Por outro lado, os atletas que tiveram menos minutos em campo participaram de um treino técnico e tático no gramado. O trabalho teve o comando de Domínguez e sua comissão, que aproveitaram a atividade para ajustar posicionamento e intensidade. Assim, o objetivo foi a correção das falhas observadas nas últimas partidas.

Agora, o foco do grupo se volta para o confronto do Atlético contra o Internacional, marcado para quarta-feira (11), na Arena MRV. A partida é vista internamente como oportunidade de resposta imediata ao torcedor. Portanto, além de pontos importantes na tabela, o duelo pode marcar o início de uma reação atleticana na temporada.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.