Fábio comenta importância de reforços no Fluminense por sonho de títulos

A escolha de Fábio como o melhor goleiro do Campeonato Carioca serviu de pano fundo para o veterano analisar a postura agressiva do Fluminense no mercado. O arqueiro manifestou-se no exato momento em que o Tricolor celebra a chegada de três novos atletas, embora o trio ainda aguarde o debute oficial com a camisa das Laranjeiras.

Ao observar a nova configuração do elenco, o camisa 1 enfatizou como esses reforços elevam o patamar do time para a sequência das competições:

“É importante. Temos um grupo qualificado em todas as posições. Temos peças de qualidade. O Brasileiro é um campeonato que pede muito isso, precisa de um grupo consistente e qualificado, você tendo um elenco à altura nos proporciona (o caminho) para as vitórias”, comentou.

Somado ao otimismo do ídolo tricolor, o departamento técnico colheu ótimos frutos nos bastidores recentemente. Isso porque o zagueiro Julián Millán e o volante Alisson já contam com a regularização no BID da CBF. Em virtude dessa agilidade burocrática, ambos surgem como opções imediatas para a delegação que segue viagem rumo a Belém.

Dessa maneira, caso o treinador opte pela utilização da dupla, os jogadores podem enfrentar o Remo já nesta quinta-feira (12). O embate ocorre às 19h e coloca pontos cruciais em disputa pela quinta rodada do Brasileirão.

Reforços diante do Remo

A diretoria do Fluminense divide suas atenções entre as quatro linhas e a burocracia para garantir a presença de Rodrigo Castillo no elenco titular.

Apesar de o argentino ainda apresentar pendências documentais junto à CBF, a cúpula do futebol mantém o otimismo. Nesse sentido, os dirigentes aceleram os trâmites legais com o objetivo de escalar o atleta no próximo confronto no Mangueirão.

Para além da regularização do meia, o clube intensifica a montagem do grupo para os desafios que compõem o calendário de 2026. Vale destacar que o Tricolor já havia garantido a contratação de três reforços: Arana, Jemmes e Savarino. Com a integração desses novos nomes, a comissão técnica projeta a consolidação de um elenco competitivo para buscar os títulos da temporada.

