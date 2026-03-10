ASSINE JÁ!
Jogada10

Fábio comenta importância de reforços no Fluminense por sonho de títulos

Fábio comenta importância de reforços no Fluminense por sonho de títulos
Fábio comenta importância de reforços no Fluminense por sonho de títulos -

A escolha de Fábio como o melhor goleiro do Campeonato Carioca serviu de pano fundo para o veterano analisar a postura agressiva do Fluminense no mercado. O arqueiro manifestou-se no exato momento em que o Tricolor celebra a chegada de três novos atletas, embora o trio ainda aguarde o debute oficial com a camisa das Laranjeiras.

Ao observar a nova configuração do elenco, o camisa 1 enfatizou como esses reforços elevam o patamar do time para a sequência das competições:

“É importante. Temos um grupo qualificado em todas as posições. Temos peças de qualidade. O Brasileiro é um campeonato que pede muito isso, precisa de um grupo consistente e qualificado, você tendo um elenco à altura nos proporciona (o caminho) para as vitórias”, comentou.

Somado ao otimismo do ídolo tricolor, o departamento técnico colheu ótimos frutos nos bastidores recentemente. Isso porque o zagueiro Julián Millán e o volante Alisson já contam com a regularização no BID da CBF. Em virtude dessa agilidade burocrática, ambos surgem como opções imediatas para a delegação que segue viagem rumo a Belém.

Dessa maneira, caso o treinador opte pela utilização da dupla, os jogadores podem enfrentar o Remo já nesta quinta-feira (12). O embate ocorre às 19h e coloca pontos cruciais em disputa pela quinta rodada do Brasileirão.

Reforços diante do Remo

A diretoria do Fluminense divide suas atenções entre as quatro linhas e a burocracia para garantir a presença de Rodrigo Castillo no elenco titular.

Apesar de o argentino ainda apresentar pendências documentais junto à CBF, a cúpula do futebol mantém o otimismo. Nesse sentido, os dirigentes aceleram os trâmites legais com o objetivo de escalar o atleta no próximo confronto no Mangueirão.

LEIA MAIS: Alisson é regularizado e pode fazer sua estreia com a camisa do Fluminense

Para além da regularização do meia, o clube intensifica a montagem do grupo para os desafios que compõem o calendário de 2026. Vale destacar que o Tricolor já havia garantido a contratação de três reforços: Arana, Jemmes e Savarino. Com a integração desses novos nomes, a comissão técnica projeta a consolidação de um elenco competitivo para buscar os títulos da temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas