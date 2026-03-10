Corinthians vê valorização e pretende aumento salarial para André

O Corinthians manteve o volante André no elenco após receber investida do Milan durante a janela de transferências. O Timão, afinal, recusou uma oferta de 17 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões) do clube italiano. Diante disso, a diretoria entende que houve valorização e prevê um aumento salarial ao atleta. A informação é do “Uol”.

A iniciativa partiu do departamento de futebol e ainda precisará passar pelo grupo de reestruturação financeira do clube. A decisão final, portanto, caberá ao presidente Osmar Stábile.

Na última renovação, em agosto de 2025, o Corinthians elevou significativamente a multa rescisória do jogador. O clube passou de R$ 28 milhões para R$ 112 milhões no mercado nacional. Para o mercado internacional, o valor foi de 40 milhões de euros para 100 milhões de euros.

“Fico muito tranquilo. Seria um sonho ir para lá (Milan), mas aqui, no Corinthians, também estou vivendo um grande um sonho, que tenho desde criança. Aqui, ainda quero ganhar a Libertadores e o Mundial”, disse André durante a premiação do Campeonato Paulista.

A negociação

O meio-campista chegou a acertar verbalmente um contrato de cinco temporadas (até junho de 2031) com o Milan. Porém, avisou que não vai forçar qualquer saída do Corinthians.

Dias antes a isto, o Corinthians encaminhou a transferência do camisa 49 por 15 milhões de euros (R$ 91 milhões) fixos, com outros 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) variáveis – ficaria ainda com 20% de mais-valia numa futura venda. Apesar do processo avançado entre os clubes, especialmente os departamentos jurídicos, a negociação acabou por ser travada de última hora por Osmar Stabile, que prontamente rechaçou os valores em cima da mesa. Desde então, se mostrou intransigente.

Por fim, a diretoria do Timão agora espera uma oferta mais vantajosa para avançar com as negociações: cerca de 22 milhões de euros (cerca de R$ 133,5 milhões).

