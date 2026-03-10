Corinthians aguarda Caixa para avançar em troca dos naming rights; entenda

O presidente do Corinthians, Osmar Stábile, participou de mais uma reunião com a Caixa Econômica Federal na última segunda-feira (9). O dirigente se reuniu com executivos da instituição financeira para tratar da dívida do Timão com o banco pela construção da Neo Química Arena.

LEIA MAIS: Corinthians vê valorização e pretende aumento salarial para André

A Caixa Econômica solicitou mais tempo para apresentar o valuation (processo de estimativa do valor) do estádio. Aliás, esta é uma informação considerada fundamental para que as partes possam renegociar mais uma vez o débito. Atualmente, o valor chega a R$ 660 milhões.

A atual diretoria busca empresas no mercado para assumir o naming rights do estádio, que está atualmente sob contrato com a Hypera Pharma. A companhia da indústria farmacêutica assinou, em 2020, contrato de 20 anos por R$ 300 milhões, ou seja, R$ 15 milhões por temporada, corrigidos pela inflação. Assim, a casa do Timão passou a se chamar Neo Química Arena.

Dessa maneira, o Corinthians estuda a troca do contrato de naming rights dentro dos valores de valuation que serão apresentados pelo banco. Em seguida, o clube precisa de parceiros para a operação e bancar os valores da multa rescisória com a Hypera Pharma.

As negociações são tocadas diretamente pelo presidente Osmar Stábile. Uma parte da diretoria acredita que a mudança dos naming rights deixaria o Corinthians muito perto de quitar a dívida com a Caixa Econômica Federal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.