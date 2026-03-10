Flamengo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Após praticamente duas semanas, o Brasileirão está de volta, agora para a quinta rodada. E o Maracanã vai receber nesta quarta-feira (10/3) um grande jogo entre campeões estaduais: Flamengo e Cruzeiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) para este jogaço, que conta com ingredientes de sobra. Afinal, os treinadores dos times são exatamente os técnicos anteriores do adversário em questão.

Leonardo Jardim, inclusive, fará apenas sua segunda partida no comando do Fla, enquanto Tite retorna ao Maracanã para encarar a ex-equipe, onde não saiu de bem com a torcida. Além disso, há o reencontro de Gerson, agora na Raposa, com o Rubro-Negro, além da primeira partida de Kaio Jorge contra os cariocas após tentativas de seduzi-lo durante a janela.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, do Premiere no sistema pay-per-view e da GE TV pelo YouTube.

Como chega o Flamengo

O Flamengo apaziguou o período de crise, que culminou com a saída de Filipe Luís, com o título de campeão carioca no último domingo. Foi, aliás, a estreia de Leonardo Jardim, português ex-Cruzeiro em seu primeiro trabalho após a saída da Toca da Raposa, em dezembro passado. Dessa forma, o Rubro-Negro não chega tão pressionado para encarar o rival mineiro.

Este jogo contra o Cruzeiro, aliás, representa o retorno do Fla ao Brasileirão após um mês. Neste ínterim, foram seis jogos, sendo quatro pelo Carioca e outros dois pela Recopa Sul-Americana (derrotas para o Lanús). O único desfalque certo de Leonardo Jardim para o duelo é Saúl Ñíguez, em reta final de recuperação de cirurgia no calcanhar esquerdo. Já Bruno Henrique, ausente da final contra o Flu por uma pubalgia, ainda é dúvida.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro vem de um dos jogos mais emblemáticos de sua história recente. Afinal, encerrou a sequência de seis títulos consecutivos do Atlético no Campeonato Mineiro ao vencer no Mineirão e sagrar-se campeão pela 29ª vez. E foi em partida histórica, com direito a 23 expulsões após pancadaria generalizada entre os jogadores no gramado, em cenas tristes para o futebol brasileiro.

Ainda haverá a apuração dos fatos, o que significa, então, que os atletas que levaram vermelho têm condições de jogo por tratar-se de uma competição diferente. Quem está suspenso por expulsão é William, que levou vermelho no último compromisso do Cruzeiro no Brasileirão, em empate em 1 a 1 com o Corinthians, no Mineirão. Além dele, Sinisterra, Lucas Romero, Bruno Rodrigues, Marquinhos e Kauã Moraes não possuem condições de jogo. Já Chico da Costa e Jonathan Jesus, por fim, podem voltar ao banco.

FLAMENGO x CRUZEIRO

Brasileirão 2026 – 5ª rodada

Data e horário: 11/3/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e de Arrascaeta; Plata, Cebolinha e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Matheus Henrique, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Gerson; Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

