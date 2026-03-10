Cruzeiro encerra assunto sobre Leonardo Jardim: “Não vivemos de fantasma”

O confronto entre Flamengo e Cruzeiro nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), promete ir além das quatro linhas. A partida, marcada para o Maracanã, colocará frente a frente os campeões estaduais do Rio e de Minas. Ao mesmo tempo, o duelo também traz um componente simbólico, já que o técnico Leonardo Jardim enfrentará o clube mineiro que comandou anteriormente.

LEIA MAIS: Tite alivia pressão e sugere ao torcedor do Cruzeiro: “Toma caipirinha e vai namorar”

Nos bastidores da Raposa, entretanto, o tema que ganhou destaque foi a permanência de Tite no comando técnico. Nas últimas semanas, especulações sobre possíveis mudanças surgiram diante da pressão por resultados. Mesmo assim, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, fez questão de reforçar publicamente a confiança no treinador.

“Nós sempre tivemos convicção de que o Tite é nosso técnico. Não vivemos de fantasma”.

Relação com Leonardo Jardim

Segundo o dirigente, a diretoria mantém convicção no trabalho atual e não considera rumores sobre substituição no cargo. Durante conversa com jornalistas, ele foi direto ao abordar o assunto e destacou que o planejamento do clube continua o mesmo desde o início da temporada.

Apesar das especulações recentes envolvendo o nome de Leonardo Jardim, Pedro Lourenço garantiu que não existe qualquer ressentimento em relação ao treinador português. Pelo contrário, o empresário lembrou que os dois construíram uma relação de respeito durante o período em que trabalharam juntos no clube.

“Ele quis seguir outro caminho. Resolveu voltar a ser técnico e isso é um direito dele. Inclusive dei os parabéns. Não tenho nada contra ele, pelo contrário, ele fez um trabalho muito bom aqui”.

Ainda assim, o dirigente admitiu que a saída de Jardim aconteceu de forma inesperada nos bastidores do Cruzeiro. De acordo com ele, o treinador havia sinalizado anteriormente que pretendia seguir outro tipo de função dentro do futebol, o que tornou a decisão posterior uma surpresa para o clube.

“Ele me disse que queria atuar como gestor e pediu para retirar a multa do contrato. Como o trabalho era bom, aceitei. Depois ele falou que precisava resolver questões pessoais fora do país”.

Mesmo com a mudança de planos do português, Pedro Lourenço afirma que não guarda ressentimentos. Para ele, situações assim fazem parte da dinâmica do futebol, um ambiente no qual decisões podem mudar rapidamente e onde nem sempre as expectativas se confirmam.

Agora, portanto, o encontro entre Flamengo e Cruzeiro também simboliza esse reencontro entre passado e presente. Enquanto Leonardo Jardim celebra o título estadual com o time carioca, o Cruzeiro segue com Tite no comando e tenta iniciar uma sequência positiva na temporada diante de um grande adversário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.