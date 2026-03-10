Manauara-AM x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Manauara e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 19h30, na Arena da Amazônia, em jogo único pela terceira fase da Copa do Brasil. Quem vencer avança para quarta fase da competição nacional. Em caso de igualdade no placar, a definição da vaga para a quarta fase ocorrerá nas cobranças de pênaltis. O Leão vai embolsar R$ 1,68 milhão em caso de classificação, enquanto o Robô do Norte R$ 1,07 milhão.

Onde assistir

A partida entre Manauara e Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil, terá a transmissão da Amazon Prime.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza chega motivado ao confronto por ser campeão do Campeonato Cearense. Além disso, a equipe ainda não perdeu na temporada, com sete vitórias e cinco empates.

O técnico Thiago Carpini, aliás, destacou que o título estadual marca um “recomeço” para o grupo. O treinador ainda poderá com novidades. Como não puderam ser inscritos a tempo do Campeonato Cearense, os reforços Paulo Baya, Welliton Matheus e Juan Miritello estão à disposição.

Provável escalação: Brenno; Brítez, Luan Freitas, Gazal; Maílton, Rodrigo, Sasha, Pierre, Fuentes; Pochettino e Luiz Fernando. Técnico: Carpini.

Como chega o Manauara-AM

Já o Manaura caiu na semifinal do Amazonense para o Nacional-AM. No entanto, o time ainda vive uma boa fase. Em 10 jogos na temporada, venceu quatro, empatou quatro e perdeu apenas dois. Pela primeira vez desde a sua fundação, o Robô do Norte avançou de fase na competição nacional. A classificação veio após a vitória por 3 a 1 sobre o Itabaiana-SE, em partida disputada no último dia 4 de março.

“Esse é, sem dúvida, um dos jogos mais importantes da história do Manauara. Conseguimos uma classificação inédita na Copa do Brasil e agora teremos pela frente um grande adversário, que até o ano passado estava na Série A do Brasileirão. Esperamos a Arena cheia para fazer uma grande festa e mostrar a força do nosso clube e da torcida amazonense”, destacou o presidente Paulo Vitor.

Provável escalação: David Becker; Vitinho, Maicon, Paulinho e Caio Ribeiro; Juninho, Marinho, Pablo Pardal ; Igo Quadrado, Adriano Klein e João Guilherme. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Arbitragem

O dono do apito, afinal, é o árbitro Gustavo Ervino Bauermann. Alexandre de Medeiros Lodetti e Deise Genoefa Bellaver são os auxiliares. O trio é de Santa Catarina. Aliás, nesta fase da Copa do Brasil não tem o VAR.

