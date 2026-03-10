Goiás x Fluminense-PI: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás e Fluminense-PI se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 19h30, no Estádio Hailé Pinheiro em duelo único pela terceira fase da Copa do Brasil. Quem vencer garante vaga na próxima fase da competição nacional. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.

Onde assistir

A partida entre Goiás e Fluminense-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil, portanto, terá transmissão ao vivo pelo canal da Federação Goiana de Futebol no YouTube.

Como chega o Goiás

O Esmeraldino entra como favorito e não quer dar margem para surpresas. O técnico Daniel Paulista deixou claro que não pretende poupar ninguém: a ordem é força máxima para garantir a vaga e a premiação, mantendo a base que tem atuado nas fases decisivas do Campeonato Goiano.

Em campo, o único jogador que deve seguir fora de combate é o jovem Lucas Rodrigues, que sofreu uma pancada no primeiro jogo do Goiás na Copa do Brasil. Já o restante da equipe deverá ser o mesma do jogo contra o Atlético-GO na primeira partida da final do Campeonato Goiano.

Escalação: Tadeu; Diego Caito, Luisão, Lucas Ribeiro, Nicolas; Filipe Machado, Lourenço, Gegê, Lucas Lima; Jean Carlos e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Como chega o Fluminense-PI

O “Flu-PI” chega a Goiânia ciente do desafio, mas vivendo um momento histórico. Esta, afinal, é a melhor campanha do clube na Copa do Brasil, o que já traz uma carga de confiança importante, mesmo que o momento no Piauiense exija atenção. Diferente do Goiás, o “Vaqueiro” vem de uma derrota por 1 a 0 para o Piauí na semifinal do Estadual e precisa gerir o desgaste emocional.

Para o duelo, o time piauiense conta com o retorno do volante Xexéu, titular e um dos líderes do elenco tricolor. O atleta ficou de fora da partida contra o Trem, pela segunda fase da Copa do Brasil , pois foi obrigado a cumprir uma suspensão sofrida ainda na época que atuava no Parnahyba, pelo Campeonato Brasileiro Série D 2025.

Escalação: Mauro Iguatu; Gabriel Biloca, Rafão e Hebert; Ray, Xexéu, Raimundinho, Rhuan Barboza e Pedrinho; Léo e João Victor (Reny Max). Técnico: Flávio Araújo.

Arbitragem

O árbitro Joao Vitor Gobi está no comando do jogo. Além disso, Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Raphael de Albuquerque Lima ficam como auxiliares. O trio, por fim, é de São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.