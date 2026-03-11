Flamengo defende longa invencibilidade contra o Cruzeiro

O Brasileirão 2026 volta nesta quarta-feira (11/3) para quatro jogos imperdíveis. Um deles ocorre no Maracanã, quando Flamengo e Cruzeiro duelam pela quinta rodada do torneio nacional. E o Rubro-Negro, ao entrar em campo, às 21h30 (de Brasília), defenderá uma longa invencibilidade diante da Raposa.

Isso porque a equipe carioca já vem de 12 jogos sem perder em jogos com seu mando pelo Brasileirão. Isso significa que a última vitória do Cruzeiro sobre o time da Gávea no Rio de Janeiro se deu, dessa forma, em 2010. Como o jogo em questão foi no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, temos que voltar, então, para 2009 para encontrar a última vez que a Raposa bateu o Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro.

No recorte, são oito vitórias do Fla e quatro empates. Outra dificuldade da equipe celeste é em marcar gols: foram apenas sete no período citado. Em 2025, os times ficaram no 0 a 0 em grande jogo, quando ambos duelavam pelo título brasileiro. No fim, o Fla ficou com o troféu, enquanto o Cruzeiro foi o terceiro colocado.

Cruzeiro venceu Flamengo no Maraca, mas pela Libertadores

Vale lembrar, no entanto, que há dois jogos marcantes para a Raposa no Maracanã que não são pelo Brasileirão. Pela Copa do Brasil de 2017, um empate em 1 a 1 valeu como uma vitória. Foi na ida da final do ano citado, com direito a gol de De Arrascaeta pelo time celeste. Na volta, triunfo nos pênaltis, no Mineirão. O outro jogo foi uma vitória em 2018.

Tal triunfo, porém, se deu pela Libertadores. Na ocasião, De Arrascaeta não só ainda jogava pela Raposa, como, a exemplo de 2017, marcou o gol que abriu o marcador no Maior do Mundo. Thiago Neves, ex-Fla, fez o segundo, em partida que abriu o caminho para a eliminação dos cariocas da Liberta, nas oitavas de final. Desde esse jogo em questão, são cinco partidas de jejum, com três vitórias flamenguistas e dois empates.

Relembre números entre Flamengo e Cruzeiro no RJ*

15 jogos (12 pelo Brasileirão)

9 vitórias do Flamengo (uma pela Copa do Brasil 2013)

5 empates (um pela Copa do Brasil 2017)

1 vitória do Cruzeiro (Libertadores 2018)

*Desde 2010, quando da última vitória da Raposa no RJ pelo Brasileirão.