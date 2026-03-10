Neymar abre o jogo após ficar fora de partida do Santos com Ancelotti no estádio

Neymar desabafou nas redes sociais sobre a confirmação de sua ausência na partida diante do Mirassol nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Maião, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O desfalque ganhou ainda mais repercussão pelo fato de o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, comparecer ao jogo diretamente do estádio. Assim, o italiano não poderá acompanhar in loco o camisa 10 do Santos.

O jogador teve 12 dias de atividades para o jogo desta terça. No entanto, em vários treinos participou apenas de trabalhos físicos e ficou fora dos táticos, por conta de dores musculares. Neymar retornou à rotina normal somente no último domingo.

“Já que tem muita gente criando teorias sobre o que está acontecendo comigo: não está acontecendo nada. Se eu jogo machucado, como falaram no ano passado, eu estou errado. Se eu penso só em mim, estou errado. Se eu me poupo, estou errado. Se eu jogo com uma dor ou algo que possa agravar, estou errado. Está complicado, hein? Muito difícil acertar, cara. Muito difícil, muito difícil agradar todo mundo”, comentou o camisa 10.

“O que mais me surpreende, quer dizer, não me surpreende, são as pessoas, essa gente aí que parece que está ao meu lado todos os dias e começa a inventar histórias, a falar isso, como se fosse a maior verdade do mundo, como se os caras fossem os donos da razão. É muito complicado ser eu, nossa senhora. Tenho que ter saco para aturar vocês, viu?”.

O Santos indica que Neymar não tem lesão e que a decisão de ele ser preservado foi tomada em comum acordo entre as partes há alguns dias, apesar do retorno às atividades.

CBF frustrada com ausência de Neymar

Por outro lado, a CBF recebeu o desfalque de Neymar com surpresa e frustração. Afinal, Carlo Ancelotti foi para o interior de São Paulo para acompanhar de perto a evolução técnica e física do jogador.

Aliás, a ausência pode até custar uma possível convocação na segunda-feira (16). Assim, o treinador da Seleção não terá tempo suficiente para avaliá-lo e, neste momento, é improvável que Neymar esteja na lista para os amistosos contra França, no dia 26, e Croácia, em 31 de março.

Até a data da convocação, Neymar terá apenas o clássico diante do Corinthians na Vila Belmiro, no próximo domingo. Aliás, para este confronto, a CBF vai mandar apenas os assistentes Mino Fulco, Franchesco Mauri e Bruno Baquete, além do preparador de goleiros Taffarel. Já Ancelotti acompanhará Botafogo x Flamengo, no sábado, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.



