Vasco recusa ofertas de patrocínio e aguarda aumento para acertar parceria

O Vasco encerrou o ciclo de 2025 com uma saúde financeira revigorada e, por esse motivo, pretende utilizar sua nova realidade econômica como trunfo nas negociações para o patrocínio máster. Desde que a parceria com a Betfair chegou ao fim em dezembro, o clube mantém o espaço mais nobre do uniforme vago. Por isso aguarda a proposta ideal.

Nesse contexto, a diretoria já recusou duas ofertas de interessados em estampar a marca na camisa cruz-maltina. Como os valores apresentados se aproximavam do que a antiga parceira desembolsava, a cúpula vascaína entendeu que os números não atendiam às novas expectativas do clube.

O fôlego com Rayan

Essa postura seletiva decorre do sucesso na venda do atacante Rayan ao Bournemouth. A negociação, selada em 35 milhões de euros, garantiu um aporte imediato. O clube recebeu aproximadamente R$ 151 milhões (25 milhões de euros líquidos) aos cofres de São Januário. Diante desse cenário, o Vasco afirma internamente que inicia o primeiro semestre de 2026 com tranquilidade para honrar seus compromissos.

Mudança de estratégia no Vasco

Uma vez que a gestão do presidente Pedrinho estabilizou as contas urgentes, o foco agora se volta exclusivamente para a busca de um parceiro estratégico. Além de valores maiores, a diretoria busca diversificar o mercado e atrair empresas de setores alheios ao ramo de apostas, priorizando corporações com maior solidez financeira.

Em suma, a meta do clube para esta nova fase é ousada. Após encerrar o vínculo com a Betfair — que rendia R$ 40 milhões anuais —, o Vasco projeta agora um contrato com valor 50% superior para ocupar o espaço principal de sua armadura.

