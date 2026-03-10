Volta Redonda x América-RN: onde assistir, escalações e arbitragem

Volta Redonda e América-RN fazem confronto nesta quarta-feira (11), às 19h30, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo único da terceira fase da Copa do Brasil. Quem vencer garante vaga na próxima fase da competição nacional. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.
Os times voltam a jogar entre si após três anos. A última vez que as equipes se enfrentaram foi em maio de 2023, pela primeira fase Série C do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time carioca levou a melhor diante do alvirrubro e venceu por 3 a 0.
Onde assistir
A partida entre Volta Redonda e América-RN, pela terceira da Copa do Brasil, entretanto, não tem transmissão confirmada.
Como chega o Volta Redonda
O Voltaço vem de uma vitória sólida por 4 a 2 contra o Ivinhema na fase anterior. No Campeonato Carioca, porém, a equipe chegou às quartas de final, mas acabou eliminada pelo Vasco nos pênaltis. Para tentar avançar de fase, a equipe, aliás, conta com nomes experientes como o lateral Wellington Silva (38 anos) e o volante Bruno Barra (39 anos). No ataque, Ygor Catatau e MV têm sido as principais esperanças de gols.
O técnico interino Neto Colucci, portanto, deve manter a base utilizada no duelo contra o Ivinhema. A principal dúvida está na lateral-esquerda. Jean Victor, que começou a última partida entre os titulares, encara a concorrência de Juninho Monteiro.
Escalação: Jefferson Paulino; Wellington Silva, Lucas Adell, Rafael Castro e Sánchez; Bruno Barra, Danrley e Robinho (ou PK); MV, Ygor Catatau e Ítalo. Técnico: Neto Colucci.
Como chega o América-RN
Na fase anterior, o América-RN eliminou o GAS-RR com uma vitória tranquila por 3 a 0. No Campeonato Potiguar, o time, aliás, venceu o jogo de ida da semifinal contra o Potiguar de Mossoró (3 a 1). Portanto, a equipe chega mais forte para confronto.
A última vez que o time do Norte passou da terceira fase da Copa do Brasil foi em 2014, ano em que o clube realizou a melhor participação da sua história na competição, chegando até as quartas de final, quando caiu para o Flamengo. Durante a campanha, o alvirrubro, assim, ganhou destaque nacional após protagonizar uma virada histórica e eliminando o Fluminense em pleno Maracanã na terceira fase.
Escalação: Renan Bragança; Lucas Mendes, Rafael Jansen, Salazar e João Paulo; Gabriel Davis, Ferreira, Souza e Alisson Taddei; Rafinha (ou Cassiano) e Salatiel. Técnico: Ranielle Ribeiro.
Arbitragem
O dono do apito será Roger Goulart. Lucio Beiersdorf Flor e Mauricio Coelho Silva Penna serão os assistentes do árbitro. O trio é do Rio Grande do Sul.
