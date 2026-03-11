Volta de Renato ao Vasco pode ser ponto de partida para recuperação de jogadores

A contratação de Renato Gaúcho para o comando é a esperança que o profissional tenha êxito em recuperar o melhor desempenho de alguns jogadores do Vasco. Entre eles, atletas considerados titulares até o fim do ano passado e que vivem má fase, como o lateral-direito Paulo Henrique e o atacante Nuno Moreira. Durante a sua trajetória, o técnico construiu a reputação de ajudar quem não está conseguindo render em campo.

O viés de baixa, que a maioria dos jogadores entrou, ocorreu ainda durante o período em que Fernando Diniz era o técnico da equipe. Principalmente pelo rendimento e resultados irregulares, assim como a sequência de derrotas na reta final da última edição do Campeonato Brasileiro.

Brenner é o único caso de reforço dessa temporada que apresenta rendimento ruim. O atacante foi uma indicação do ex-técnico Fernando Diniz. A fase de turbulência se explica por somente um gol em oito partidas até aqui. Inclusive, ele passou a sofrer vaias por diversas oportunidades que desperdiçou, inclusive um pênalti contra o Fluminense, no segundo jogo das semifinais do Carioca.

Antigos jogadores

Hugo Moura e Renato Gaúcho já trabalharam juntos no Flamengo. O treinador, aliás, decidiu fazer experiência com o meio-campista no time titular nos primeiros treinos do Cruz-Maltino que comandou. O volante integrou a formação inicial durante boa parte da temporada passada. Contudo, foi alvo de críticas da torcida por erros individuais no último ano e perdeu espaço para Barros e Thiago Mendes. Em 2026, ele entrou em campo em apenas seis ocasiões.

Matheus França é outra peça do elenco que teve a oportunidade em conviver com o treinador no rival. Inclusive, foi o comandante que o integrou efetivamente ao elenco profissional. No Gigante da Colina, coleciona atuações discretas até o momento e caiu na hierarquia interna do elenco. Por sinal, em 21 partidas, ainda não contribuiu com gol ou assistência. Pela dificuldade financeira para tentar investir em substituto para Coutinho na janela doméstica, ele pode se tornar um reforço caseiro.

Peças essenciais do Vasco

Nuno Moreira foi um dos principais nomes da equipe em sua primeira temporada no ano passado, com desempenho impactante e o melhor da sua carreira até aqui. No caso, com 56 partidas e 11 gols. Por isso, foi classificado como a principal contratação de 2025. Porém, o desgaste físico do ano passado acarretou em um intenso declínio de performance, que o fez ficar no banco de reservas no último compromisso do time no Estadual.

Paulo Henrique viveu a melhor fase de sua carreira pelo Cruz-Maltino e conquistou até uma convocação para a Seleção Brasileira no ano passado, com direito até a gol. Em contrapartida, desde o seu retorno ao time no segundo semestre de 2025, acumula performances negativas. Por sinal, neste ano, ele foi autor de alguns erros decisivos, como em lances que acarretaram nos dois gols do Santos, no último jogo do time pelo Brasileirão.

Tchê Tchê chegou a ter rendimento de destaque no ano passado antes de sofrer lesão muscular. Em seguida, o camisa 3 tornou-se reserva com as chegadas de Barros e Thiago Mendes na segunda parte do ano. A atual comissão técnica o avalia positivamente, e Renato Gaúcho até o testou nos treinos iniciais em uma escalação com três volantes. Portanto, há a chance de retornar aos 11 iniciais



