Polícia Civil vai investigar briga entre jogadores de Cruzeiro e Atlético

A final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético está longe de terminar fora de campo. Afinal, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta terça-feira (10) que irá analisar as imagens da briga generalizada entre os jogadores, no último domingo (8), no Mineirão. Após concluir as investigações, a corporação irá encaminhar o procedimento ao Ministério Público (MP).

“A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista, instaurou procedimento visando a apuração dos fatos ocorridos dentro do campo na final do campeonato mineiro”, escreveu a corporação em nota.

Segundo a súmula oficial do árbitro Matheus Delgado Candançan, 23 atletas foram expulsos: sendo 12 da Raposa e 11 do Galo. A depender do resultado da investigação, alguns jogadores podem ser indiciados por provocação de tumulto, com base no artigo 201 da Lei Geral do Esporte.

Além da Polícia Civil, a procuradoria do STJD também iniciou a análise das imagens da confusão. O objetivo, afinal, é identificar com precisão as responsabilidades de cada atleta. Dessa forma, o tribunal poderá preparar as denúncias fundamentadas da confusão de domingo (8) no Mineirão.

A súmula, afinal, servirá como base para denúncias junto ao Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG), que apresentará formalmente o caso para análise da comissão julgadora.

Os expulsos de Cruzeiro e Atlético

Atlético: Everson, Renan Lodi, Gabriel Delfim, Junior Alonso, Alan Franco, Hulk, Lyanco, Ruan Tressoldi, Alan Minda, Preciado e Cassiera.

Cruzeiro: Christian, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Kaio Jorge, João Marcelo, Kauã Prates, Lucas Villalba, Cassio, Matheus Henrique, Walace, Fagner, Gerson.

