São Paulo terá que arcar com multa milionária por demissão de Hernán Crespo

A saída de Hernán Crespo do comando do São Paulo terá forte impacto financeiro para o clube. A decisão da diretoria de encerrar o vínculo antes do prazo previsto acionou cláusulas contratuais que obrigam o Tricolor a pagar multas rescisórias ao treinador e aos integrantes de sua comissão técnica.

O contrato de Crespo com o clube tinha validade até o final de 2026 e previa compensação financeira em caso de rompimento unilateral. Com a demissão, o São Paulo deverá desembolsar cerca de R$ 1,8 milhão ao técnico argentino. O valor corresponde a três salários do treinador e não inclui os direitos de imagem.

Além do pagamento ao comandante, o clube também terá custos com os profissionais que faziam parte de sua comissão. Os contratos desses integrantes estabeleciam o pagamento de dois salários em caso de desligamento. Somados, esses valores chegam a aproximadamente R$ 630 mil, também sem considerar os direitos de imagem.

Dessa forma, apenas as multas previstas em contrato devem custar ao São Paulo cerca de R$ 2,43 milhões. Caso os direitos de imagem de Crespo e de todos os membros da comissão sejam incluídos na conta, o montante ultrapassa R$ 4 milhões.

Internamente, porém, o clube entende que a cláusula de rescisão se refere apenas aos salários fixos e não abrange os valores relacionados aos direitos de imagem. Esse ponto ainda pode gerar discussão entre as partes.

São Paulo já tinha dívida com Crespo

Aliás, quando acertou o retorno de Crespo para sua segunda passagem pelo clube, o São Paulo ainda tinha pendências financeiras referentes ao primeiro trabalho do treinador no Morumbis, em 2021. Assim, a dívida acabou sendo incorporada ao novo acordo e vinha sendo quitada gradualmente por meio dos pagamentos mensais previstos no contrato.

