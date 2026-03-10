Castillo é regularizado e pode estrear pelo Fluminense

O Fluminense registrou todos os reforços para a temporada. Enfim, Rodrigo Castillo foi regularizado, nesta terça-feira (10), e tem condições para estrear pelo Tricolor das Laranjeiras. A próxima partida do Flu é na quinta-feira contra o Remo, às 19h no Mangueirão, pela quinta rodada do Brasileirão.

Com isso, o técnico Luis Zubeldía tem todo o elenco à disposição após a regularização de todos os reforços. O zagueiro Julián Millán já estava no BID desde a última sexta-feira e o volante Alisson também teve a questão resolvida na última segunda.

O centroavante, portanto, vira opção para o treinador e pode até mesmo ser titular do time. Isso porque John Kennedy vem em uma sequência extensa de partidas como titular por conta da falta de uma alternativa no elenco.

Castillo chega em alta após conquistar o título da Recopa Sul-Americana contra o Flamengo, no Maracanã. O novo matador das Laranjeiras obteve números expressivos no Lanús, da Argentina, somando 14 gols e quatro assistências em apenas 33 jogos. O centroavante argentino se destaca pela força física e presença de área.

Castillo, aliás, se tornou a contratação mais cara da história do Fluminense. A expectativa é que o argentino justifique as cifras elevadas, especialmente pelo desempenho recente do atleta em solo brasileiro. O atacante de 27 anos carregou o protagonismo do Lanús na conquista da Recopa Sul-Americana e se tornou um “algoz” no Maracanã.

