Soteldo treina com o grupo e pode reforçar o Fluminense diante do Remo

O Fluminense iniciou a preparação para o duelo contra o Remo, pela quinta rodada do Brasileirão, com novidades no CT. Após a folga que sucedeu a final do Carioca, o elenco se reapresentou nesta terça-feira (10) com o retorno de Soteldo aos gramados.

Embora tenha desfalcado o time na decisão estadual devido a um problema oftalmológico, Soteldo já treina normalmente com o grupo. Agora, a comissão técnica avalia se o atacante possui condições físicas para iniciar a partida.

Paralelamente a esse retorno, o técnico Zubeldía ganha três opções que não podiam atuar no Carioca. Alisson, Castillo e Millán reforçam a equipe após o fechamento das inscrições do torneio regional. Enquanto os dois primeiros já estão regularizados, o clube aguarda a publicação do nome do argentino no BID ainda nesta terça-feira.

Fluminense com cautela

Enquanto os novos reforços chegam, ídolos veteranos buscam o ritmo ideal. Germán Cano segue a rotina de aprimoramento físico no campo. O centroavante tenta recuperar a melhor forma após um hiato de 45 dias causado por uma artroscopia no joelho direito.

Por outro lado, a diretoria adota uma postura mais conservadora com Nonato. Apesar da liberação médica, o volante permaneceu na academia para reforço físico. O histórico de duas lesões musculares consecutivas nesta temporada obriga o clube a monitorar o atleta com atenção redobrada.

Quanto ao setor de meio-campo, o uruguaio Bernal continua o tratamento de uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior, sofrida em fevereiro. No entanto, o processo caminha conforme o esperado e o jogador deve retornar em duas semanas.

Atualmente, o Fluminense ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro com sete pontos. Caso vença o Remo e conte com tropeços de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Bahia, o Tricolor pode encerrar a rodada no topo da tabela.

