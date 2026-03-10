Corinthians finaliza preparação para enfrentar o Coritiba pelo Brasileirão

O Corinthians concluiu na manhã desta terça-feira (10/3) a preparação para o duelo contra o Coritiba, marcado para quarta (11/3), às 21h30, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A última atividade ocorreu no CT Joaquim Grava e foi comandada pelo técnico Dorival Júnior. O trabalho começou com a exibição de um vídeo com orientações táticas para o elenco. Em seguida, os jogadores participaram de um treinamento em campo com ajustes de posicionamento e ensaio de jogadas de bola parada.

Após um período de pouco mais de dez dias sem jogos oficiais, a tendência é que Dorival faça ao menos uma alteração na equipe em relação ao time que enfrentou o Novorizontino pelo Campeonato Paulista. A principal dúvida está no setor ofensivo, onde Gui Negão ou Pedro Raul pode formar dupla com Memphis Depay.

Yuri Alberto, aliás, voltou a treinar após se recuperar de uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda e pode novamente aparecer entre os relacionados. Já Kaio César e Matheus Pereira seguem em fase final de transição física e dificilmente estarão disponíveis para a partida.

Outra novidade envolve a chegada do inglês Jesse Lingard. O meia-atacante ainda aguarda a regularização de documentos e a emissão do visto de trabalho para ter o nome publicado no BID. Mesmo sem condições de jogo, ele será apresentado oficialmente nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, antes da partida contra o Coritiba. Durante o intervalo, o jogador irá ao gramado para cumprimentar os torcedores.

Corinthians não terá seu treinador

No banco de reservas, porém, o Corinthians terá uma ausência. Expulso na partida contra o Cruzeiro, Dorival Júnior cumprirá suspensão e não poderá comandar a equipe à beira do campo. Dessa forma, o auxiliar Lucas Silvestre ficará responsável pela equipe durante o jogo e assinará a súmula como treinador.

Com sete pontos conquistados em quatro rodadas, o Corinthians ocupa atualmente a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, apenas três pontos atrás do líder Palmeiras. O duelo diante do Coritiba representa uma oportunidade para o time seguir próximo da ponta da tabela.

