Atlético x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O confronto entre Atlético e Internacional abre um capítulo importante na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Além disso, o duelo coloca frente a frente dois clubes que chegam pressionados após perderem as finais de seus respectivos campeonatos estaduais.

Enquanto o Atlético foi derrotado pelo Cruzeiro na decisão mineira, o Internacional acabou superado pelo Grêmio na final gaúcha. Dessa maneira, ambos buscam no Brasileirão uma resposta rápida para aliviar o ambiente e recuperar a confiança do torcedor.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Atlético tenta se reorganizar após final conturbada

O Atlético chega para o confronto tentando superar o clima pesado deixado pela decisão do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. Além da derrota no clássico, a final terminou marcada por confusão generalizada e diversas expulsões envolvendo jogadores do clube. Consequentemente, o elenco tenta virar a página para focar na sequência da temporada.

No Campeonato Brasileiro, a situação também preocupa. O time comandado por Eduardo Domínguez ainda não venceu na competição e soma apenas dois pontos após quatro rodadas. Até aqui foram dois empates e duas derrotas, a última diante do Grêmio em Porto Alegre, o que deixa o Galo na 17ª posição da tabela.

Apesar do momento irregular, o retrospecto recente diante do Internacional traz algum equilíbrio ao confronto. Nos últimos dez encontros entre as equipes, o Atlético conquistou sete vitórias, além de um empate e duas derrotas. No duelo mais recente, porém, o placar terminou sem gols e contou com a expulsão de Vitor Hugo ainda na primeira etapa.

O lateral-direito Natanael cumpre suspensão e não poderá atuar. Já o volante Alexsander segue em recuperação de lesão e permanece fora.

Internacional também tenta reagir após Gre-Nal

Do outro lado, o Internacional também chega pressionado após o vice no clássico contra o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho. Depois de perder o primeiro jogo da decisão, o Colorado tentou reverter a situação no Estádio Beira-Rio, mas não conseguiu mudar o cenário e acabou ficando com o segundo lugar.

No Brasileirão, a campanha colorada é bastante semelhante à do adversário. A equipe treinada por Paulo Pezzolano também soma dois empates e duas derrotas nas quatro primeiras rodadas. Dessa maneira, o clube aparece na zona de rebaixamento, com pontuação igual à do Atlético. Na rodada anterior, veio de um empate contra o Remo, em Belém.

A principal diferença entre os dois times está no saldo de gols, já que o Internacional sofreu um gol a mais até aqui. Mesmo assim, a comissão técnica acredita que ainda há tempo suficiente para reagir ao longo da competição. Por isso, o confronto desta quarta-feira é visto como um ponto de partida para uma possível recuperação.

O Internacional chega com algumas novidades no elenco disponível. O lateral Alexandro Bernabei retorna após cumprir suspensão na final do Gaúcho, enquanto Matheus Bahia e Kayky voltam a ficar como opções.

ATLÉTICO x INTERNACIONAL

Brasileirão 2026 – 5ª rodada

Data e horário: 11/3/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Ángelo Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Igor Gomes, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Hulk e Reinier (Dudu). Técnico: Eduardo Domínguez.

INTERNACIONAL: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carlos Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolanno.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Bruno Muller (SC).

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

SporTV e Premiere



