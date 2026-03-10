Presidente do PSG fica sem poder sair do Catar por causa do conflito no Oriente Médio

A presença de Nasser Al-Khelaifi no jogo de ida das oitavas de final da Champions entre PSG e Chelsea, nesta quarta-feira (11), ainda é incerta. O presidente do clube francês está em Doha, no Catar, e enfrenta dificuldades para viajar por causa da escalada do conflito no Oriente Médio.

De acordo com a imprensa francesa, a situação no país, que recentemente foi alvo de bombardeios iranianos em resposta a um ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel, impediu o dirigente de deixar o Catar. Por isso, ele também não conseguiu acompanhar o treino do PSG realizado na manhã de terça-feira (10) no centro de treinamento do clube, em Poissy.

A ausência de Al-Khelaifi em partidas da equipe é incomum. Nos bastidores, há tentativas de viabilizar sua viagem para Paris a tempo do confronto contra o Chelsea, mas, nos últimos dias, a prioridade do dirigente tem sido acompanhar de perto a situação no Catar.

Além de comandar o PSG, Al-Khelaifi tem forte ligação com o governo do país. O presidente do PSG é catariano, já ocupou o cargo de ministro de Estado e também integra o fundo soberano de investimentos do Catar.

