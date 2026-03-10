ASSINE JÁ!
Jogada10

Presidente do PSG fica sem poder sair do Catar por causa do conflito no Oriente Médio

Presidente do PSG fica sem poder sair do Catar por causa do conflito no Oriente Médio
Presidente do PSG fica sem poder sair do Catar por causa do conflito no Oriente Médio -

A presença de Nasser Al-Khelaifi no jogo de ida das oitavas de final da Champions entre PSG e Chelsea, nesta quarta-feira (11), ainda é incerta. O presidente do clube francês está em Doha, no Catar, e enfrenta dificuldades para viajar por causa da escalada do conflito no Oriente Médio.

LEIA MAIS: Galatasaray vence Liverpool e abre vantagem nas oitavas da Champions

De acordo com a imprensa francesa, a situação no país, que recentemente foi alvo de bombardeios iranianos em resposta a um ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel, impediu o dirigente de deixar o Catar. Por isso, ele também não conseguiu acompanhar o treino do PSG realizado na manhã de terça-feira (10) no centro de treinamento do clube, em Poissy.

A ausência de Al-Khelaifi em partidas da equipe é incomum. Nos bastidores, há tentativas de viabilizar sua viagem para Paris a tempo do confronto contra o Chelsea, mas, nos últimos dias, a prioridade do dirigente tem sido acompanhar de perto a situação no Catar.

Além de comandar o PSG, Al-Khelaifi tem forte ligação com o governo do país. O presidente do PSG é catariano, já ocupou o cargo de ministro de Estado e também integra o fundo soberano de investimentos do Catar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas