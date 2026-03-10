Goleiro do Tottenham é substituído com 15 minutos de jogo após falhas

Antonín Kinsky viveu uma das piores noites da carreira em sua estreia no mata-mata da Champions. O goleiro tcheco do Tottenham foi escalado na partida de ida das oitavas de final, contra o Atlético de Madrid, na Espanha, mas teve atuação desastrosa. Em 15 minutos, falhou duas vezes e sofreu três gols, sendo substituído logo depois.

O goleiro errou na saída de bola aos seis minutos, quando foi dar um chutão e tocou na bola com os dois pés. Llorente aproveitou para abrir o placar. Aos 15 minutos, ele recebeu uma bola recuada e, na hora de dar um chutão, furou. O argentino Julian Álvarez aproveitou e fez, naquele momento, o terceiro do Atlético de Madrid.

Kinsky, portanto, saiu de campo logo após a segunda falha e foi direto para o vestiário. O arqueiro saiu muito abalado e foi consolado por um integrante da comissão técnica. Era, aliás, a estreia dele na Champions. Considerado o titular do time, o italiano Vicario assumiu a meta.

Por fim, foi apenas o terceiro jogo de Kinsly na temporada. Antes, havia jogado duas partidas pela Copa da Liga Inglesa: 24 de setembro, contra o Doncaster (vitória de 3 a 0), e 29 de outubro contra o Newscatle (derrota por 2 a 0).

Os Spurs vivem fase complicada e não venceram nenhuma partida da liga inglesa em 2026. Além disso, amargam 11 jogos sem vencer. Com isso, neste momento, está apenas a um ponto da zona de rebaixamento.



