Jesse Lingard, do Corinthians, participa de gravação na favela do Heliópolis

Enquanto aguarda a regularização para estrear pelo Corinthians, o meia-atacante Jesse Lingard começa a mergulhar no cotidiano brasileiro. Especialmente na cultura de São Paulo. Nesta terça-feira (20/3), o jogador inglês visitou a comunidade de Heliópolis, considerada a maior favela de São Paulo em extensão territorial.

A passagem pela comunidade fez parte das gravações da segunda etapa do vídeo intitulado “Do Reino à Favela”, produzido para apresentar a trajetória do jogador desde sua chegada ao clube. A primeira parte do conteúdo foi filmada em Itaquera e divulgada na semana passada, no momento em que o Corinthians oficializou a contratação do atleta.

Durante a visita, Lingard demonstrou entusiasmo ao conhecer de perto a realidade de uma das comunidades mais conhecidas da capital paulista. O jogador também reforçou o desejo de se conectar com a população local, atitude semelhante à adotada por Memphis Depay, outro europeu que chegou recentemente ao clube e também buscou interação com torcedores fora dos ambientes tradicionais do futebol.

O meia inglês terá o primeiro contato com a torcida nesta quarta-feira. Antes da partida entre Corinthians e Coritiba, válida pelo Campeonato Brasileiro, ele estará sendo apresentado na Neo Química Arena. No intervalo do jogo, o reforço irá ao gramado para saudar a torcida alvinegra.

Apesar da apresentação, Lingard ainda não tem data definida para estrear. Afinal, o jogador aguarda a conclusão dos trâmites burocráticos e a regularização de sua documentação para que seu nome apareça no BID. Assim, sua primeira partida oficial pelo Timão ainda não tem um prazo definido.

