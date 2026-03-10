Palmeiras faz primeiro treino no Allianz Parque após troca do gramado

Depois de conquistar o título do Campeonato Paulista de 2026, o Palmeiras retomou os trabalhos na manhã desta terça-feira (10/3) em um cenário pouco habitual nas últimas semanas. O elenco realizou atividades no Allianz Parque, onde fez o primeiro treino após a reforma do gramado do estádio.

A movimentação serviu como reconhecimento do novo campo antes do retorno oficial da equipe à arena. Ainda em 2025, o clube já havia adotado a prática de realizar treinamentos no estádio nos dias que antecediam jogos em casa.

O reencontro com o Allianz Parque em partidas oficiais acontecerá no próximo domingo (15/3), quando o Palmeiras enfrentará o Mirassol, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, contudo, o time viaja ao Rio de Janeiro para encarar o Vasco na quinta-feira (12/3), em São Januário, pela quinta rodada da competição.

O treino do Palmeiras

Durante a atividade desta terça, a comissão técnica dividiu o elenco. Os jogadores mais desgastados após a sequência recente de partidas permaneceram na Academia de Futebol do Palmeiras, onde realizaram trabalhos regenerativos. Já os atletas que apresentaram melhores índices de recuperação participaram do treino no Allianz Parque, com exercícios leves de corrida, troca de passes, movimentação e finalizações.

Após o reconhecimento do gramado, esses jogadores retornaram ao centro de treinamento para cumprir o cronograma de recuperação física previsto pelo departamento médico e de fisiologia. Enquanto isso, os demais integrantes do elenco, principalmente reservas, realizaram atividades técnicas sob supervisão da comissão.

Um dos presentes no treino no estádio foi Flaco López, eleito recentemente o melhor jogador do Paulistão. O atacante falou sobre a volta ao Allianz Parque e elogiou as condições do novo gramado.

“Foi muito boa a nossa volta. Já estávamos esperando há alguns meses voltar a jogar aqui. É muito especial sempre para nós jogar na nossa casa. E o gramado está espetacular, está muito bom. A cor também foi acertada, parece muito com o gramado natural. Será positivo para nossos jogos”.

Aliás, o Palmeiras não atuava no Allianz Parque desde o fim do ano passado. Afinal, a última partida no estádio aconteceu em 22 de novembro, quando a equipe empatou sem gols com o Fluminense. Desde então, o local passou por obras e ajustes no gramado, que agora volta a receber as partidas do clube na temporada.

