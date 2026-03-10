Bayern massacra a Atalanta e encaminha vaga nas quartas da Champions

O Bayern de Munique encaminhou a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (10/3), dia que se abriram as oitavas, os Bávaros não tomaram conhecimento da Atalanta e meteram sonoros 6 a 1, desfilando em campo. Mesmo sem Harry Kane (no banco), o time alemão deu aula de futebol em plena New Balance Arena, em Bérgamo, e praticamente selou a vaga na próxima fase.
Foram três gols em cada tempo. Primeiro, Stanisic, Olisé e Gnabry deram a vantagem ao Bayern. Depois, Jackson, Olisé (de novo) e Musiala complementaram a surra. Houve tempo para o gol de honra de Pasalic, já nos acréscimos. A notícia ruim fica por conta da saída de Davies, que retornou de lesão e logo se machucou, saindo chorando de campo.
Surra histórica do Bayern
Acostumado a placares elásticos na Bundesliga, o Bayern tinha goleado “apenas” duas vezes nesta edição da Champions – sobre Pafos e Brugge. No entanto, o time de Vincent Kompany precisou de pouco tempo para começar a construir uma surra em Bérgamo.
Logo aos 12′, a defesa da Atalanta cochilou, e Kimmich bateu escanteio rápido para a área. Gnabry só rolou para Stanisic, que empurrou para o fundo gol. Dez minutos depois, Olisé recebeu pela direita, cortou para o meio e soltou o pé, acertando o cantinho de Carnesecchi. Mais três minutos se passaram, e os Bávaros chegaram ao terceiro, com Gnabry. O próprio Elisé abriu espaço na zaga adversária e deu o passe na infiltração. O alemão, com extrema categoria, bateu no canto para abrir 3 a 0.
Como era de se esperar, o bombardeio seguiu na etapa final. Não à toa, o Bayern precisou de apenas cinco minutos para transformar o placar em goleada. Em grande estilo, aliás! Em contra-ataque veloz, Davies disparou, tocou para o meio, e Luis Díaz deu de letra para Nicolas Jackson, que chutou cruzado para fazer o quarto.
O quinto gol foi uma pintura. Parecido com seu primeiro gol, Olisé fez sua jogada característica, mas, desta vez, acertou o ângulo de Carnesecchi, aos 19′. Dois minutos depois, Musiala complementou cruzamento de Jackson em jogada absurda pela direita. Deu tempo para bola na trave, salvada em cima da linha, milagre do goleiro italiano, e até mesmo para o gol de honra da Atalanta, com Pasalic.
Próximos passos
Após esta surra, a Atalanta se volta para o Italiano, onde é o sétimo colocado. No entanto, enfrenta ninguém menos que a líder Inter de Milão, sábado (14/3), às 11h (de Brasília), pela 29ª rodada. Depois, na próxima quarta (18/3), visita o Bayern para “cumprir tabela” pela volta das oitavas da Champions.
O Bayern não tem moleza também. Afinal, viaja a Leverkusen para encarar o Bayer, pela 26ª rodada da Bundesliga, às 11h30. Os Bávaros surgem na liderança isolada do torneio alemão, com 11 pontos de vantagem perante o Dortmund, segundo colocado. Lembrando que, caso confirme a vaga nas quartas, enfrentará, então, Real Madrid ou Manchester City.
