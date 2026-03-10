Atlético de Madrid aproveita falhas, goleia Tottenham e encaminha vaga na Champions

O Atlético de Madrid não tomou conhecimento das falhas do Tottenham e aplicou uma goleada por 5 a 2, nesta terça-feira (10), no Metropolitano, na Espanha, pelo jogo de ida oitavas de final da Champions 2025/2026. Em 15 minutos do primeiro tempo, os Colchoneros já venciam por 3 a 0, com gols de Llorente, Griezmann e Julián Álvarez. Dois gols, aliás, aconteceram após falhas do goleiro Kinsky, que foi substituído após terceiro tento. Depois disso, Le Normand e Julián Álvarez, mais uma vez, ampliaram a vantagem. Pedro Porro e Solanke fizeram para os Spurs. E ficou barato o resultado.

Com o resultado, o Tottenham tem missão quase impossível para conquistar a classificação para às quartas de final da Champions League. Mesmo dentro de casa, os Spurs precisam de quatro gols para avançar de forma direta. Os ingleses, aliás, vivem fase complicada e não vencem a 11 jogos.

Os times voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), no Hotspur Stadium, na Inglaterra, pelo jogo de volta da competição. Quem avançar, vai enfrentar Barcelona ou Newcastle.

Falhas, goleada e substituição de goleiro

Com 22 minutos de jogo, o Atlético de Madrid já aplicava uma goleada sobre o atordoado Tottenham. Os Spurs, afinal, acumularam erros defensivos consecutivos. E os Colchoneros, assim, aproveitaram as falhas. No primeiro gol, a defesa inglesa errou, Lookman conseguiu pegar e tocar para Julián Álvarez, que passou a bola para Llorente balançar as redes. Posteriormente, Van de Ven escorregou na intermediária, e Griezmann aproveitou a bobeada do zagueiro para marcar o segundo. Logo após a saída de bola, Van de Ven atrasou a bola para o goleiro Kinsky, que furou a bola. Julián Álvarez, sozinho, chutou para o gol vazio.

Depois disso, o técnico Igor Tudor mudou o goleiro Kinsky com 15 minutos de jogo. Vicario, então, foi acionado. No entanto, não adiantou muita coisa. Le Normand ampliou a vantagem após cobrança de falta. O arqueiro do time inglês chegou a espalmar, mas a bola entrou. Depois do início desastroso, o Tottenham ainda tentou equilibrar, mas ainda errou bastante. Porém, em vacilo da equipe espanhola, o Tottenham diminuiu. Richarlison limpou a jogada e rolou para Pedro Porro, que bateu de pé direito para o gol.

Controle do Atlético de Madrid

Com o placar desfavorável, o Tottenham tentou implementar uma certa no campo de ataque. Porém, o Atlético de Madrid conseguiu ampliar ainda mais a vantagem. Após defesaça de Oblak na cabeçada de Richarlison, os Colchoneros emplacaram um execelente contra-ataque de manual. Griezmann deu um passe de classe para Julián Álvarez, que disparou de trás do meio-campo, ganhou na corrida da marcação e completou para o fundo das redes.

Depois do quinto gol, o time espanhol diminuiu o ritmo de jogo, e o técnico Diego Simeone fez mudanças para preservar alguns jogadores. Do outro lado, o Tottenham tentava reduzir os danos, mas mesmo assim buscava ataques. E o goleiro Oblak teve “um momento de Kinsky” no segundo tempo. Pedro Porro se antecipou a bola do goleiro, recuperou a posse, e tocou para Solanke diminuir o placar. No entanto, não houve qualquer tipo de reação dos adversários e controlou as ações no Metropolitano.

