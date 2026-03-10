Corinthians define valor para vender Hugo Souza

Hugo Souza é um dos jogadores mais valorizados do elenco do Corinthians e vem despertando o interesse de clubes do futebol europeu. Diante deste cenário, o Timão definiu um valor mínimo para iniciar as conversas para uma futura venda do goleiro: 13 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões) por 60% dos direitos econômicos.

LEIA MAIS: Jesse Lingard, do Corinthians, participa de gravação na favela do Heliópolis

O arqueiro já avisou que tem vontade de voltar a atuar no futebol europeu após a Copa do Mundo. Aliás, Hugo Souza está cotado para ser um dos três goleiros da Seleção Brasileira na competição, o que certamente o valorizará ainda mais. No momento, não há nenhuma negociação avançada pelo jogador, que já sabe a quantia necessária para tirá-lo do Parque São Jorge.

Recentemente, o atleta de 27 anos ficou balançado com uma oferta do Milan. Na ocasião, o Rossonero ofereceu um salário três vezes maior do que ele recebe no Brasil. Aliás, diante deste cenário, o Corinthians já se movimenta para achar um substituto.

Substituto de Hugo Souza na mira

Afinal, João Ricardo, do Fortaleza, não passou nos exames médicos e acabou descartado. Outro que apareceu no radar da diretoria foi Neto, do Botafogo. O experiente arqueiro perdeu espaço no time titular do Glorioso nesta temporada.

Com multa rescisória para o exterior na casa dos 100 milhões de euros (R$ 600 no câmbio atual), Hugo Souza tem contrato até 31 de dezembro de 2029. Ele já defendeu o Chaves, de Portugal, e quer retornar para um grande clube do continente.

Até o momento, o atleta disputou 104 partidas pelo Timão, com três títulos conquistados: Campeonato Paulista e Copa do Brasil, em 2025, e Supercopa do Brasil, nesta temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.