Newcastle sofre gol no último lance e fica no empate com o Barcelona na Champions

Os torcedores do Newcastle levaram um banho de água fria no St. James’ Park. Em sua primeira partida nas oitavas de final da Champions, o time inglês deixou escapar a vitória no último lance da partida e ficou no empate por 1 a 1 com o Barcelona, nesta terça-feira (10), no jogo de ida do confronto. Em casa, a equipe foi superior durante boa parte do duelo, abriu o placar com Barnes aos 40 minutos do segundo tempo, mas um pênalti convertido por Lamine Yamal, no último lance, confirmou o placar.
Dessa maneira, o confronto da volta segue em aberto. Em caso de novo empate, a decisão da vaga para as quartas de final será nos pênaltis. Newcastle e Barcelona voltam a se enfrentar no próximo dia 18 de março, no Camp Nou.
O jogo
Com postura ofensiva desde o início, o Newcastle assumiu o controle da partida no St. James’ Park e criou as principais chances do primeiro tempo. Mesmo assim, a equipe não conseguiu abrir o placar, muito por causa da boa atuação do goleiro Joan García. Já o Barcelona teve dificuldades para produzir e não levou muito perigo ao gol adversário.
Na segunda etapa, o Newcastle manteve a pressão e seguiu melhor na partida. A marcação alta não deixou o Barcelona sair de trás, e os donos da casa criaram as melhores chances. Joelington chegou a balançar a rede em bom contra-ataque, mas o brasileiro estava em impedimento. Até que a pressão funcionou e o atacante Barnes aproveitou cruzamento de Murphy da direita e abriu o placar aos 40 minutos.
Oitavas de final da Champions 2025/26 — Jogos de ida
Terça-feira (10/3)
Galatasaray 1×0 Liverpool
Newcastle 1×1 Barcelona
Atlético de Madrid 5×2 Tottenham
Atalanta 1×6 Bayern de Munique
Quarta-feira (11/3)
Leverkusen x Arsenal – 14h45
PSG x Chelsea – 17h
Bodo/Glimt x Sporting – 17h
Real Madrid x City – 17h
*Horários de Brasília.
