Toguro assume presidência do Fluxo FC na Kings League Brasil

O Fluxo FC anunciou um reforço importante fora das quatro linhas. O empresário e influenciador Toguro passa a integrar a diretoria do clube como novo presidente na Kings League Brasil. Ele dividirá a liderança da equipe com os fundadores Cerol e Nobru.

A movimentação faz parte da estratégia do projeto, que pretende combinar experiência no universo dos eSports com forte presença digital. Enquanto Cerol e Nobru carregam a bagagem construída no cenário competitivo de games, Toguro chega com o objetivo de ampliar o alcance do clube nas redes sociais e impulsionar a criação de conteúdos voltados ao entretenimento.

A ideia é que o trio transforme o Fluxo FC em uma potência também fora do campo, explorando vídeos curtos e narrativas que misturam futebol, lifestyle e cultura digital.

A palavra de quem já está na presidência

Para Cerol, a chegada do novo dirigente acontece de forma natural. A relação antiga entre eles, segundo o fundador do Fluxo, foi fundamental para concretizar o acordo.

“Eu conheço o Toguro há muito tempo e sei da força que ele tem na internet e na criação de conteúdo. Trazer ele para o Fluxo FC é muito especial porque, além da amizade, sabemos o quanto ele pode ajudar a fortalecer o time e a Kings League com a comunicação e a conexão com o público”, afirmou Cerol.

Já Nobru destacou que a identidade de Toguro se encaixa diretamente com o perfil da comunidade que acompanha a organização.

“Ter o Toguro como um dos presidentes do Fluxo FC na Kings League fortalece muito o projeto. Ele sempre trouxe suas origens consigo e sabemos o quanto conecta com nosso público. Agora, juntos, vemos uma oportunidade enorme de crescer ainda mais, não só dentro do jogo. A Kings League tem muito potencial e queremos construir algo grande com a nossa comunidade”, detalhou Nobru.

Toguro celebra nova parceria na Kings League Brasil

Em sua primeira manifestação como dirigente, Toguro celebrou a oportunidade e demonstrou entusiasmo com a nova etapa. O influenciador afirmou que pretende ajudar a expandir a visibilidade da liga e aproximar ainda mais os torcedores do projeto.

“Estou muito feliz de fazer parte do Fluxo FC ao lado do Cerol e do Nobru. A Kings League tem um potencial enorme e também uma conexão muito forte com a comunidade. Minha missão é ajudar a liga e o time a crescerem ainda mais, principalmente levando esse conteúdo para as redes e aproximando ainda mais a galera do jogo”, celebrou Toguro.

Assim, a entrada do influenciador reforça o posicionamento da Kings League Brasil como uma competição que mistura futebol, entretenimento e cultura digital, apostando cada vez mais na força das comunidades online para ampliar seu alcance.

