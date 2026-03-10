Guardiola admite dificuldade para parar Vini Jr antes de enfrentar o Real Madrid

Pep Guardiola destacou a dificuldade de marcar Vini Jr antes do confronto entre Manchester City e Real Madrid, nesta quarta-feira (11), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions, no Bernabéu. Para o treinador, o atacante brasileiro é uma ameaça constante e exige atenção especial da defesa inglesa.

O técnico lembrou dos duelos anteriores entre os dois clubes e citou o papel que Kyle Walker costumava ter ao enfrentar o camisa 7 do Real Madrid. Mesmo assim, Guardiola reconheceu que é complicado neutralizar um jogador com as características de Vini.

“É difícil. Antes, tínhamos o Walker. O Vini é uma ameaça constante. Precisamos estar muito juntos e correr para trás. Vamos tentar impor o nosso jogo e fazer com que ele participe o menos possível, mas há coisas que são difíceis de controlar”, afirmou.

Guardiola também foi questionado sobre Kylian Mbappé, que está fora do confronto por causa de uma lesão no joelho esquerdo. O treinador evitou comentar a viagem recente do atacante a Paris durante um período de folga, assunto que gerou repercussão na Espanha.

Por fim, Real Madrid e City se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Bernabéu, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Champions. Além disso, o duelo da volta está marcado para o dia 17 de março, no Etihad Stadium, em Manchester.

