Destaque contra o Liverpool, Gabriel Sara está na pré-lista de Ancelotti

Um dos grandes nomes da vitória do Galatasaray sobre o Liverpool por 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions, nesta terça-feira (10), Gabriel Sara faz parte da pré-lista de Carlo Ancelotti para a convocação do dia 16 de março. O treinador vem observando o ex-jogador do São Paulo com mais atenção e pode lhe dar uma chance para os jogos contra França e Croácia.

De acordo com o “ge”, Sara aparece pela primeira entre os selecionáveis e pode ganhar uma oportunidade no meio-campo, principalmente pela lesão de Bruno Guimarães. O jogador do Newcastle não terá condições de disputar os amistosos contra os europeus nos Estados Unidos, no fim do mês.

Ancelotti já testou outros nomes para a posição de segundo homem de meio-campo, como Jean Lucas, Gerson, Joelinton, André e João Gomes, mas eles não convenceram o treinador. Aliás, os dois primeiros nem fazem parte desta pré-lista, assim como Marcos Antônio, do São Paulo, que já chegou a ser lembrado pelo italiano.

Gabriel Sara tem seis gols na temporada

Gabriel Sara é titular absoluto do Galatasaray e participou do gol da vitória sobre o Liverpool nesta terça-feira, pela Champions. Ele cobrou escanteio, desviado por Oshimen e que acabou com Lemina marcando. O meio-campista fez um grande jogo e saiu somente aos 42 do segundo tempo. Na atual temporada, atuou em 37 partidas, com seis bolas na rede e três assistências.

Aos 26 anos, Gabriel Sara é cria do São Paulo e passou também pelo Norwich, da Inglaterra, onde ficou por duas temporadas.

A Seleção Brasileira enfrenta a França, no dia 26, em Boston, e encerra esta Data Fifa diante da Croácia, no dia 31, em Orlando.

