Roger admite rejeição da torcida e mira fazer história no São Paulo

Apresentado novo técnico do São Paulo, Roger Machado admitiu, em coletiva de apresentação nesta terça-feira (10), que precisa conquistar a confiança da torcida no início de trabalho do clube. No entanto, o treinador comentou sobre as dificuldades da carreira e salientou que “não se assusta”. Além disso, ele reforçou que é uma oportunidade para se provar diante do contexto.

“Não me assusto com isso, porque eu confio no meu trabalho. A minha vida foi assim. Fui fazer teste pra virar jogador com 17 anos, e dizia que era tarde, que eu não ia conseguir jogar. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava com o jornal lendo uma avaliação do meu jogo e dizia que o que o Grêmio poderia procurar um outro lateral, porque aquele não ia jogar. No fim, joguei 505 jogos pelo clube. E quano decidi virar treinador me disseram que tinham poucos treinadores negros no futebol brasileiro. Roger, tu não vai ser essa exceção, eu sou a exceção. Então, a vida é feita de provações, e essa é uma grande provação, é uma é uma grande oportunidade”, disse antes de complementar.

“Eu não posso me permitir passar pelo São Paulo, sem viver essa experiência e construir uma história. Foi o que eu falei na ligação com o presidente: eu preciso deixar algo aqui que me faça voltar. Nós seremos provados todos os dias. Imagina se eu acreditasse em uma dessas, uma dessas previsões sobre a minha vida. Certamente não estaria aqui respondendo a pergunta”, concluiu.

Roger também afirmou que aceitou o convite para comandar o São Paulo sem se preocupar com o tempo de contrato. Ele, aliás, assinou até o fim de 2026 e já pode comandar o time contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.

“Sabendo do desafio, sabendo da grandeza do clube, sabendo o que eu iria encontrar nesse ambiente, não me fez pensar em nada mais do que a possibilidade de aceitar esse convite. Independente do tempo desse contrato. O que para mim bastou foi receber o telefonema e aceitar o que está por vir”, afirmou.

Elenco disposto

De acordo com Roger, ele encontrou um elenco disposto a fazer história no clube, além de tirar ao máximo proveito da oportunidade.

“Como atleta, muitas vezes estive no Morumbis e sei da dificuldade de jogar com a torcida enchendo a casa. A partir desse momento consigo colocar as minhas particularidades. O que posso dizer é que encontrei aqui um terreno muito fértil e jogadores com uma vontade absurda de fazer história nesse lugar”, disse.

“Avalio como uma das poucas grandes oportunidades que recebo. A felicidade de estar no São Paulo transborda pelo fato de que, sabendo do desafio, sabendo da grandeza do clube, sabendo do que eu iria encontrar nesse ambiente, os atletas que aqui eu teria para trabalhar, não me fez pensar em nada mais do que a oportunidade de aceitar esse convite”, explicou.

Estilo de Hernán Crespo

Ainda em coletiva, o treinador ressaltou que manterá determinados esquemas de Hernán Crespo, demitido na última segunda-feira. Porém, aos poucos, vai colocando “sua cara” em campo.

“O São Paulo tem um elenco equilibrado, com características e valências que permitem que você use diferentes sistemas, e foi exatamente assim que o Crespo usou. A partir de agora eu começo a implementar algumas questões importantes dos meus jogos. Gosto de ter uma equipe equilibrada entre defender e atacar, mas tem uma vocação ofensiva. Esse foi um dos fatores muito importantes e determinantes de aceitar prontamente estar aqui, porque eu me identifico com a forma que, historicamente, o São Paulo sempre jogou”, acrescentou.

