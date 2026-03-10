Falcão elogia atuação do Nyvelados após estreia na Kings League Brasil

Falcão, novo presidente do Nyvelados, avaliou positivamente a atuação de sua equipe mesmo após a derrota na estreia do segundo split da Kings League Brasil. Na primeira rodada da competição, o time empatou por 3 a 3 com a Furia, atual campeã, mas acabou superado nos shootouts por 3 a 0.

Apesar do revés, o rei do futsal demonstrou orgulho pela postura do Nyvelados diante de um adversário considerado um dos favoritos ao título. Segundo ele, o confronto mostrou que a equipe tem condições de competir em alto nível na liga.

Após a partida, Falcão comentou a adaptação de jogadores vindos do futsal para as particularidades da Kings League, como as cobranças de pênalti e os momentos decisivos da disputa.

“Para mim é mais fácil que é só bater o pênalti. Mas para o Ferrão, com certeza, é uma adaptação que ele já vem treinando há algum tempo. Só que uma coisa é treino, outra coisa é jogo, e eles sabem disso. E assim, nós pegamos o atual campeão, fizemos um baita jogo, perdemos porque só poderia sair um vencedor. E nos detalhes. Foi no x1 que a gente sempre tem uma vantagem, os jogadores que a gente tem, nós tomamos dois gols e não fizemos. E depois no shootout, é uma coisa que um dia vai ser para um lado, outro dia vai ser para o outro. Mas a gente sai com uma sensação muito bacana. Na adaptação, para bater o pênalti, não tem tanta diferença, é mais a situação. Mas eu tô muito feliz pela forma que a equipe se conduziu na partida.”

Falcão em nova função na modaldiade

Além de analisar o jogo, o ex-jogador falou sobre as sensações de assumir uma função fora das quadras. Mesmo aposentado do futsal profissional há sete anos, Falcão admitiu que voltou a sentir o peso da responsabilidade ao liderar um projeto competitivo.

“E para mim, estar à frente de um projeto como esse, em uma Kings League, volta um frio na barriga diferente. Que para mim volta uma responsabilidade. Eu parei de jogar há 7 anos, mas eu rodo o Brasil e o mundo fazendo eventos, mas sem responsabilidade nenhuma. E quando você entra num projeto, você depende da vitória e da derrota, que vale ponto. E eu sou um cara que me entrega muito. Quando eu entro, eu entro de verdade. Então eu passei muita nervosidade lá de fora. E lá de fora você não consegue fazer nada dentro de campo. Fica mais complicado.”

Nova parceria na Kings League Brasil

O dirigente também destacou o ambiente do clube e elogiou a parceria com a streamer Nyvi Estephan, presidente do Nyvelados. Para ele, o projeto ainda está no início, mas já mostrou potencial diante de um adversário de alto nível.

“Mas eu acho que é uma coisa que mexe um pouquinho com a gente, mexe um pouquinho com o frio na barriga. Resgata as sensações que eu tinha quando jogava, devido às proporções. Mas, cara, estou muito feliz de estar no projeto que eu estou. À frente de uma equipe que tem a presidente, que é a única mulher do projeto. É uma mulher que se entrega muito, que tem um respeito muito grande de todo mundo. E é como eu falei, é só o começo”, disse Falcão, que seguiu.

“Eu acho que o primeiro jogo com a Furia nos colocou muito à prova e fizemos uma grande partida. E tem muita coisa boa pra vir aí pela frente. Quando eu joguei, só tinha a Furia e o G3X. Joguei o Campeonato Mundial no México. Ali ainda era um pouquinho mais de entretenimento. Então ali é uma situação diferente. Tudo evoluiu muito, a competitividade evoluiu muito. E isso está claro. Há dois anos atrás eu tinha 47 e tento jogar atrás dos colegas de 20. Vou fazer 49 e não dá mais”, finalizou.

